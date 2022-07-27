القبض على 4 لاعبين ومدرب عقب أحداث شغب ضد الشرطة في الدوري الأرجنتيني

"هذا يجعلني أرغب في البكاء، والعودة إلى المنزل وعدم العودة للتدريب مرة أخرى في حياتي"، هذا ما قاله فاكوندو سافا المدير الفني لفريق باتروناتو الأرجنتيني عقب أحداث مواجهة باراكاس سنترال لشبكة "ESPN" الأرجنتينية.

عقب نهاية اللقاء وخسارة باتروناتو أمام باراكاس بنتيجة 2-1 في الجولة 10 من الدوري الأرجنتيني شن المدير الفني رفقة لاعبيه هجوما عنيفا على خافيير بالينو حكم اللقاء، الأمر الذي وصل للشرطة ومن ثم انتهى بإلقاء القبض على 5 أفراد من الفريق.

البداية مع أحداث المباراة، الحكم ألغى هدفا لباتروناتو بعد قرار حكم تقنية الفيديو بداعي التسلل، ثم طرد نيكولاس كاسترو لاعب الفريق في الدقيقة 40 ومن ثم المدير الفني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 84 ألغى الحكم هدفا للفريق بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ للمنافس يستوجب احتساب ضربة جزاء لباراكاس، لكنها أهدرت في النهاية الدقيقة 89.

وخسر باتروناتو في بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بنتيجة 2-1.

فانفجرت الأوضاع في أرض الملعب مع صافرة النهاية إذ حاول المدير الفني واللاعبين الاعتداء على الحكم الذي احتمى في رجال الشرطة.

إلا أن الأمور اشتعلت أكثر فسقط شخصان يرتديان زيا رسميا أرضا ومن ثم زاد الشغب ليمتد للهجوم على رجل شرطة بشكل مباشر.

¡FINAL DE ESCÁNDALO EN FLORESTA! Los jugadores de #Patronato se pelearon con la Policía tras el final del partido ante #BarracasCentral pic.twitter.com/bTSDwI40SE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 27, 2022

واحتجزت الشرطة الأرجنتينية لاعبي باتروناتو داخل غرفة الملابس.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن الشرطة أرادت القبض على بعض اللاعبين بسبب الأحداث.

وقال فرانسيسكو ألفاريز لاعب باتروناتو لـ "أوليه": "لا يمكننا مغادرة غرفة تبديل الملابس لأن الشرطة أخبرتنا أنه يتعين علينا الانتظار".

واستطاع لاعبو الفريق الخروج من ملعب أول بويز في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما تابع مكتب المدعي العام المواد السمعية والبصرية للبث الرسمي لتحديد من يجب إلقاء القبض عليه.

وأٌلقى القبض على 4 لاعبين هم: ماتياس باردو وجوستو جياني وأكسل رودريجيز وخوان باريناجا، بالإضافة إلى داميان جونزاليس المدرب المساعد.

ويجب على الأشخاص الخمسة الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، حيث أُدينوا بجريمة الإيذاء والهجوم ومقاومة السلطة.

وكتب لاوتارو جيامياني لاعب الفريق عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد ثلاث ساعات من التأخير، نعود بدون خمسة من زملائنا الذين تم اعتقالهم بسبب عدم الكفاءة وإساءة استخدام السلطة من قبل البعض. يا له من بلد جميل".

وتلقي باتروناتو الهزيمة الرابعة له هذا الموسم وظل في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

في المقابل حقق باراكاس فوزه الثالث فقط ووصل للنقطة 12 في المركز الـ 20.

ويضم الدوري الأرجنتيني الموسم الحالي 28 فريقا، ويهبط آخر فريقين لدوري الدرجة الثانية.

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