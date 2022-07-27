المستحقات المتأخرة على رأس أولويات مؤتمر كاف لتراخيص الأندية

يضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المستحقات المتأخرة على رأس أولوياته خلال المؤتمر الخاص بتراخيص الأندية.

وانطلقت ورشة عمل تراخيص الأندية المحترفة التي ينظمها "كاف" بالقاهرة في الفترة من 27 حتى 29 يوليو الجاري، بمشاركة مسئولي التراخيص في جميع الاتحادات الأهلية.

ويستمر مؤتمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 3 أيام بمشاركة الاتحاد المصري ممثلا في محمد الطوبجي.

وتناقش الندوات التي ستقام على مدار الأيام الثلاثة عددا من القضايا، أبرزها المستحقات المتأخرة على الأندية والتدقيق الخارجي والتفتيش المفاجئ من قبل الجهات على الأندية.

كما تناقش الندوات الشروط الخاصة بالملاعب الاحترافية المعتمدة للأندية وكيفية تنفيذ كافة المتطلبات الخاصة بالترخيص.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال ورشة العمل بمباراة كرة قدم للمشاركين وعدد من الضيوف.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية، وذلك وفقا لنتائج الدور الأول من الدوري المصري الموسم الجاري.

اقرأ أيضا

قبل 15 يوما.. أنشيلوتي يلمح لتشكيل السوبر الأوروبي

مواعيد مباريات اليوم

ليلة ديمبيلي وكين في مواجهة يوفنتوس وبرشلونة

قائمة الأهلي لمباراة المقاصة