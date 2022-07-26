ناجي حكما لمواجهة مصر للمقاصة ضد الأهلي.. وأمين عمر لـ بيراميدز أمام البنك الأهلي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

أيمن أشرف – باسم علي – محمود ناجي – هاني العراقي – أسامة السيد – محمد عبد الحفيظ – الأهلي - المقاولون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الأربعاء للقاءات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويدير محمود ناجي مواجهة مصر للمقاصة أمام الأهلي، بينما أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي وأحمد الغندور يدير لقاء سموحة ضد المقاولون العرب.

مصر للمقاصة × الأهلي

أخبار متعلقة
وكيل هودج لـ في الجول: مفاوضات الأهلي لم تستغرق وقتا.. ودور أوجوستي قائمة الأهلي - عودة ديانج وزياد طارق وغياب عبد المنعم وصلاح محسن أمام مصر للمقاصة المثلوثي: طوينا صفحة الكأس.. معلول من أساطير الأهلي والضغط في مصر أكبر من تونس بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة

يحل الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري، وللفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين.

ويدير محمود ناجي أول مبارياته للأهلي هذا الموسم في الدوري بينما هو اللقاء الثاني الذي يديره للمقاصة.

ويعاون ناجي كل من خالد السيد وإبراهيم السوداني، بينما محمد العتباني حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو مصطفى الشهدي ويعاونه حمادة القلاوي.

وأدار محمود ناجي هذا الموسم في الدوري تسع مباريات آخرهم كانت مواجهة فاركو ضد إيسترن كومباني والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبشكل عام أدار محمود ناجي ثلاث مباريات لفريق الأهلي وفاز الأحمر فيهم جميعا.

بينما أدار ثلاث مباريات لمصر للمقاصة وحقق الفريق الفيومي الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر الثالثة.

بيراميدز × البنك الأهلي

يدير أمين عمر لقاء بيراميدز أمام البنك الأهلي في السادسة والنصف من مساء غدا الأربعاء.

ويعاون أمين عمر كل من سمير جمال وأحمد لطفي بينما صبري إبراهيم حكما رابعا.

أما تقنية الفيديو فمصطفى عثمان حكما ويعاونه خالد حسين.

سموحة × المقاولون العرب

يدير أحمد الغندور لقاء سموحة أمام المقاولون العرب على استاد الإسكندرية في السادسة والنصف من مساء الغد.

ويعاون الغندور كل من يوسف البساطي وتامر رشاد بينما عمرو رمضان حكما رابعا.

وتم تعيين حسام عزب حكما للفيديو ويساعده إبراهيم محجوب.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم هودج

الاتحاد يكشف حقيقة احتراف أنس أسامة

مصطفى محمد يكشف سبب اقتناعه بالانضمام إلى نانت

صلاح مرشح لجائزة جديدة في إنجلترا

الأهلي بيراميدز الدوري المصري محمود ناجي أمين عمر
نرشح لكم
مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر "لحين تلقي رد قاطع وفاصل" الأهلي يعلن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه على قناة النادي فك عقدتين.. الاتحاد ينتصر على إنبي خارج حدود الجونة.. الداخلية يعلن عبر في الجول تعاقده مع رضا شحاتة علاء عبد العال: الفوز على المصري لم يكن مفاجأة.. ونسعى لتحقيق هدف البقاء في الدوري في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن
أخر الأخبار
كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل ساعة | الوطن العربي
لإكمال إرث دي كانيو.. سكاماكا ينضم إلى وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد 2 ساعة | الكرة المصرية
روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
حوار في الجول - مصطفى عسل: مبارياتي كلها أكشن وألعاب ذهنية.. ولم أصدق ما فعلته والدتي 2 ساعة | رياضات أخرى
"لحين تلقي رد قاطع وفاصل" الأهلي يعلن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه على قناة النادي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم أوروبا للسيدات - إنها عائدة إلى المنزل.. سيدات إنجلترا إلى نهائي اليورو للمرة الثالثة في تاريخهن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر