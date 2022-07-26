ناجي حكما لمواجهة مصر للمقاصة ضد الأهلي.. وأمين عمر لـ بيراميدز أمام البنك الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الأربعاء للقاءات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويدير محمود ناجي مواجهة مصر للمقاصة أمام الأهلي، بينما أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي وأحمد الغندور يدير لقاء سموحة ضد المقاولون العرب.

مصر للمقاصة × الأهلي

يحل الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري، وللفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين.

ويدير محمود ناجي أول مبارياته للأهلي هذا الموسم في الدوري بينما هو اللقاء الثاني الذي يديره للمقاصة.

ويعاون ناجي كل من خالد السيد وإبراهيم السوداني، بينما محمد العتباني حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو مصطفى الشهدي ويعاونه حمادة القلاوي.

وأدار محمود ناجي هذا الموسم في الدوري تسع مباريات آخرهم كانت مواجهة فاركو ضد إيسترن كومباني والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبشكل عام أدار محمود ناجي ثلاث مباريات لفريق الأهلي وفاز الأحمر فيهم جميعا.

بينما أدار ثلاث مباريات لمصر للمقاصة وحقق الفريق الفيومي الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر الثالثة.

بيراميدز × البنك الأهلي

يدير أمين عمر لقاء بيراميدز أمام البنك الأهلي في السادسة والنصف من مساء غدا الأربعاء.

ويعاون أمين عمر كل من سمير جمال وأحمد لطفي بينما صبري إبراهيم حكما رابعا.

أما تقنية الفيديو فمصطفى عثمان حكما ويعاونه خالد حسين.

سموحة × المقاولون العرب

يدير أحمد الغندور لقاء سموحة أمام المقاولون العرب على استاد الإسكندرية في السادسة والنصف من مساء الغد.

ويعاون الغندور كل من يوسف البساطي وتامر رشاد بينما عمرو رمضان حكما رابعا.

وتم تعيين حسام عزب حكما للفيديو ويساعده إبراهيم محجوب.

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