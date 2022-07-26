فك عقدتين.. الاتحاد ينتصر على إنبي

عاد الاتحاد السكندري لطريق الانتصارات مرة أخرى بعدما فاز اليوم الثلاثاء على منافسه إنبي بهدفين لهدف.

وجاء انتصار الاتحاد على إنبي في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

افتتح الاتحاد أهداف المباراة طريق بناجمين بواتنج في الدقيقة 15.

وأدرك مصطفى شلبي التعادل لإنبي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وسجل السيد سالم هدف انتصار زعيم الثغر في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد مباشر لخالد الغندور لاعب الاتحاد في الدقيقة 72 بعد تدخله بقوة على قدم علي فوزي.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى 33 نقطة ليتساوى مع سيراميكا كليوباترا لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الأخير.

وذلك يحتل سيراميكا المركز التاسع ويليه الاتحاد عاشرا وتراجع المصري للمركز الـ11.

فيما تجمد رصيد إنبي عند 30 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للاتحاد في الدوري منذ ما يقرب من شهر إذ أن آخر انتصار له يعود إلى 27 يونيو الماضي بالفوز على فاركو بهدفين لهدف.

ومنذ ذلك الحين خاض الاتحاد ثلاث مباريات لم يفز فيهم قبل لقاء اليوم.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للاتحاد على إنبي منذ عام 2018 في الدوري.

فمنذ ذلك الحين التقى الفريقان ست مرات، فاز إنبي في أربع لقاءات وتعادلا مرتين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وكانت هناك محاولات متبادلة من كلا الفريقين.

وفي الدقيقة 14 حصل الاتحاد على ركلة ركنية فشل الدفاع في تشتيتها ليحولها مورو ساليفو برأسية ارتطمت في العارضة وتابعها بواتنج بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لزعيم الثغر.

هدأت المباراة قليلا إلى أن استطاع إنبي الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على صبري رحيل.

وحول مصطفى شلبي الركلة بنجاح سكنت الشباك ليعلن عن التعادل في الدقيقة 33.

وكاد مورو ساليفو يعيد الاتحاد للتقدم بعد أربع دقائق لكن رأسيته شتتها الدفاع.

وعلى عكس الشوط الأول جاءت بداية نظيره الثاني هادئة وتوقفت أكثر من مرة بسبب إصابات اللاعبين.

وفي الدقيقة 72 تدخل خالد الغندور بقوة على قدم علي فوزي وعقب العودة لتقنية الفيديو تم طرد لاعب الاتحاد مباشرة.

وعقب أربع دقائق فقط حصل الاتحاد على ركلة جزاء بعد عرقلة ميسي.

وحول السيد سالم الركلة بنجاح ليعلن عن الهدف الثاني للاتحاد.

وكاد إنبي يدرك التعادل من تسديدة قوية لكن صبحي سليمان حارس الاتحاد تألق أمامها.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار الاتحاد بهدفين لهدف.

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