روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر

نشر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر صورا له وهو يتابع مباريات الدوري المصري.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله مع المنتخب بشكل رسمي فور وصوله إلى القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وكتب فيتوريا عبر حسابه على إنستجرام "العمل لا يتوقف أبدا، من أجل تحسين كل الأصعدة، كل يوم".

وتابع "عمل طويل وشاق مع منتخب مصر يشمل دراسة وتخطيط ووضوح للمضي قدما".

وجاءت صور فيتوريا وهو يتابع مقاطع من مباريات الدوري المصري.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي عقب عودته إلى القاهرة يوم 2 أغسطس، إذ طلب خلال الأيام الماضية تقريرا شاملا عن لاعبي جميع منتخبات المراحلة السنية في الكرة المصرية.

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له قبل القدوم إلى منتخب مصر.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم هودج

الاتحاد يكشف حقيقة احتراف أنس أسامة

مصطفى محمد يكشف سبب اقتناعه بالانضمام إلى نانت

صلاح مرشح لجائزة جديدة في إنجلترا