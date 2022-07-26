روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

نشر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر صورا له وهو يتابع مباريات الدوري المصري.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله مع المنتخب بشكل رسمي فور وصوله إلى القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وكتب فيتوريا عبر حسابه على إنستجرام "العمل لا يتوقف أبدا، من أجل تحسين كل الأصعدة، كل يوم".

أخبار متعلقة
ناجي حكما لمواجهة مصر للمقاصة ضد الأهلي.. وأمين عمر لـ بيراميدز أمام البنك الأهلي قائمة الأهلي - عودة ديانج وزياد طارق وغياب عبد المنعم وصلاح محسن أمام مصر للمقاصة المثلوثي: طوينا صفحة الكأس.. معلول من أساطير الأهلي والضغط في مصر أكبر من تونس اتحاد كرة اليد يعلن عبر في الجول استمرار باروندو مع منتخب مصر

وتابع "عمل طويل وشاق مع منتخب مصر يشمل دراسة وتخطيط ووضوح للمضي قدما".

وجاءت صور فيتوريا وهو يتابع مقاطع من مباريات الدوري المصري.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي عقب عودته إلى القاهرة يوم 2 أغسطس، إذ طلب خلال الأيام الماضية تقريرا شاملا عن لاعبي جميع منتخبات المراحلة السنية في الكرة المصرية.

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له قبل القدوم إلى منتخب مصر.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم هودج

الاتحاد يكشف حقيقة احتراف أنس أسامة

مصطفى محمد يكشف سبب اقتناعه بالانضمام إلى نانت

صلاح مرشح لجائزة جديدة في إنجلترا

منتخب مصر فيتوريا
نرشح لكم
فيتوريا يطلب قاعدة بيانات المحترفين.. وخطة شاملة لمتابعتهم اتحاد كرة اليد يعلن عبر في الجول استمرار باروندو مع منتخب مصر فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل وكيل فيتوريا لـ في الجول: المدرب قلق بسبب إجهاد اللاعبين بعدما شاهد القمة فيتوريا يغادر مصر.. ويعود لمتابعة مباريات الدوري في أغسطس كأس العرب للشباب – منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على عمان بهدف انتهت كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) عمان.. فوز الفراعنة
أخر الأخبار
كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل ساعة | الوطن العربي
لإكمال إرث دي كانيو.. سكاماكا ينضم إلى وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد 2 ساعة | الكرة المصرية
روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
حوار في الجول - مصطفى عسل: مبارياتي كلها أكشن وألعاب ذهنية.. ولم أصدق ما فعلته والدتي 2 ساعة | رياضات أخرى
"لحين تلقي رد قاطع وفاصل" الأهلي يعلن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه على قناة النادي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم أوروبا للسيدات - إنها عائدة إلى المنزل.. سيدات إنجلترا إلى نهائي اليورو للمرة الثالثة في تاريخهن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر