أمم أوروبا للسيدات - إنها عائدة إلى المنزل.. سيدات إنجلترا إلى نهائي اليورو للمرة الثالثة في تاريخهن

لأول مرة منذ 2009، تأهل منتخب إنجلترا للسيدات إلى نهائي أمم أوروبا بعد الفوز أمام منتخب السويد بأربعة أهداف دون رد في البطولة المقامة في إنجلترا.

نهائي هو الثالث في تاريخ سيدات إنجلترا، الآخرين كان في عامي 1984 و2009 واحتلن الوصافة في كلاهما.

وسجلت بيث ميد ولوسي برونز وأليشيا روسو وفيران كيربي أهداف إنجلترا الأربعة.

وحافظت بيث ميد على لقب هدافة البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف، وهو الأكبر في تاريخ البطولة.

ملخص الأهداف

افتتحت بيث ميد أهداف اللقاء عند الدقيقة 34 بعد عرضية من اليمين. لتستقبلها ميد من لمسة واحدة وتضعها على يمين حارسة مرمى السويد.

وضاعفت لوسي برونز عند الدقيقة 48 بعد ركنة ركنية من جانب بيث ميد. لتسقبلها برونز بالرأس وتسددها بقوة على يمين حارسة السويد.

وأحرزت أليشيا روسو الهدف الثالث عند الدقيقة 68 بعدما اصطدمت الكرة في حارسة المرمى. لتعود إلى روسو وتمررها بالكعب في الشباك.

واختتمت فيران كيربي أهداف اللقاء عند الدقيقة 77 من كرة قوية من خارج 6 ياردات على الطائر لتباغت حارسة مرمى السويد التي كادت أن تصدها.

ويستعد اللبؤات الثلاث لاقتناص لقبهن الأول في البطولة التي تنشط منذ عام 1982.

وتنتظر سيدات إنجلترا الفائز من ألمانيا وفرنسا غدا -الأربعاء- لمواجهتة في نهائي المسابقة.

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