خارج حدود الجونة.. الداخلية يعلن عبر في الجول تعاقده مع رضا شحاتة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 22:50

كتب : رضا السنباطي

رضا شحاتة الجونة الأهلي

أعلن عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة في الداخلية التوصل لاتفاق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وتحدث المشرف العام على الكرة في الداخلية لـFilGoal.com قائلا: "تم الاستقرار على العاقد مع رضا شحاتة ليتولى تدريب الفريق خلفا لسيد عيد".

وواصل "رضا شحاتة سيبدأ فترة الإعداد في بداية شهر أغسطس المقبل على ملعب النادي في جسر السويس".

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وأضاف "وسيتكون الجهاز الفني من محمد محسن أبو جريشة ومجدي سعد مدرب عام وأبو المجد مصطفى مدرب ومحمد العقباوي مدربا لحراسة المرمى".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها رضا شحاتة فريق آخر غير الجونة.

وسبق لرضا شحاتة قيادة الجونة كمدرب مؤقت في ثماني مباريات في موسم 2019-2020 وفاز ثلاث مرات وخسر خمسة.

وبعدها قاد الفريق في 51 مباراة بعد توليه المهمة رسميا وفاز 15 مرة وتعادل في 16 لقاء وخسر في 20 مباراة.

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