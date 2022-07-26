جماهير روما تستقبل ديبالا باحتفال أسطوري

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

ديبالا - روما

بشكل استثنائي، قدم روما الأرجنتيني باولو ديبالا كلاعب رسمي في الفريق اليوم -الثلاثاء- إلى الجماهير.

وتوافدت الجماهير بشكل أسطوري لاستقبال ديبالا الذي أقيم في ساحة الكولوسيوم المربع.

وتزعم جماهير فريق العاصمة أن ديبالا هو الوريث الشرعي لأسطورة الفريق فرانشيسكو توني.

ووقع الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بروما لمدة 3 سنوات، يستمر حتى صيف 2025.

وسيرتدي ديبالا القميص رقم 21 مع روما، وهو رقمه الأول الذي لعب به مع يوفنتوس قبل أن يتحول لرقم 10.

وقال ديبالا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعلم أن القميص رقم 10 مهم للغاية للجماهير. لكن رقم 21 رقم قميص مهم بالنسبة لي".

وأضاف "لقد ارتديته من قبل ونجحت به، أريد أن أفعل ذلك هنا أيضا"

وواصل "مازلت بحاجة إلى الاستقرار بشكل كامل، لكن يبدو النادي منظما جيدا من جميع الجوانب، لقد تأثرت بالطريقة التي تم بها التعامل مع في كل شيء وكيف تم الاعتناء بي وعائلتي حتى الآن".

وأتم "لقد شعرت حقًا بشغف المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الانضمام، لذلك لا يمكنني الانتظار لرؤيتهم شخصيا الليلة، أعرف أن هذا النادي لديه قاعدة جماهيرية رائعة.

وفضل ديبالا عدم ارتداء رقم 10 مع روما بناء على نصيحة مورينيو لعدم وضع ضغوطات كبيرة عليه كون رقم فرانشيسكو توتي أسطورة النادي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

وشارك الأرجنتيني مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

اللاعب صاحب الـ 28 عاما هو الصفقة الرابعة لروما خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك.

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