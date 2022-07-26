علاء عبد العال: الفوز على المصري لم يكن مفاجأة.. ونسعى لتحقيق هدف البقاء في الدوري

أشاد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني بلاعبيه بعد تحقيق الفوز على المصري.

وتغلب إيسترن كومباني على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وقال علاء عبد العال في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على الفوز بثلاث نقاط مهم، ولم تكن مفاجأة بل على العكس نحن نسير بخطى جيدة منذ فترة".

وأضاف "اللاعبون يظهرون بمستوى رائع من الروح والأداء، ونبهت عليهم أن المصري يدربه حسام حسن لذلك يظهر فريقهم بروح عالية ويجب أن نكون على نفس المستوى من الروح وإلا سنخسر".

وكشف عبد العال "بالطبع أحدثت تغييرات خططية في الملعب إذ أغلقت على مفاتيح لعب المصري ونجحنا في ذلك وسجلنا هدفا مبكرا منحنا أريحية".

وحقق إيسترن كومباني فوزه الثالث في آخر خمس مباريات خاضهم في الدوري ولم يخسر في أي منهم.

وتابع "ارتكبنا بعض الأخطاء والتي أدت إلى ركلة جزاء للمصري ولكن بحساب الفرص فإيسترن كومباني كان أخطر والأكثر ترددا على المرمى وكان من الممكن أن تصبح النتيجة أكبر".

وشدد مدرب إيسترن كومباني "الفوز على المصري استكمالا لمشوار بذل فيه اللاعبون والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة جهدا كبيرا".

واختتم علاء عبد العال تصريحاته "إن شاء الله نحقق الهدف بالبقاء في الدوري وسط منافسة شرسة وقوية بين الفرق".

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري.

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