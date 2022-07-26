علاء عبد العال: الفوز على المصري لم يكن مفاجأة.. ونسعى لتحقيق هدف البقاء في الدوري

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني

أشاد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني بلاعبيه بعد تحقيق الفوز على المصري.

وتغلب إيسترن كومباني على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وقال علاء عبد العال في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على الفوز بثلاث نقاط مهم، ولم تكن مفاجأة بل على العكس نحن نسير بخطى جيدة منذ فترة".

أخبار متعلقة
في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن التشكيل - عنتر يعوض غياب عموري في المصري.. والشيمي أساسي مع إيسترن في مباراة الـ4 أهداف.. إيسترن كومباني يعود من بعيد ويتعادل مع الاتحاد التشكيل – متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد

وأضاف "اللاعبون يظهرون بمستوى رائع من الروح والأداء، ونبهت عليهم أن المصري يدربه حسام حسن لذلك يظهر فريقهم بروح عالية ويجب أن نكون على نفس المستوى من الروح وإلا سنخسر".

وكشف عبد العال "بالطبع أحدثت تغييرات خططية في الملعب إذ أغلقت على مفاتيح لعب المصري ونجحنا في ذلك وسجلنا هدفا مبكرا منحنا أريحية".

وحقق إيسترن كومباني فوزه الثالث في آخر خمس مباريات خاضهم في الدوري ولم يخسر في أي منهم.

وتابع "ارتكبنا بعض الأخطاء والتي أدت إلى ركلة جزاء للمصري ولكن بحساب الفرص فإيسترن كومباني كان أخطر والأكثر ترددا على المرمى وكان من الممكن أن تصبح النتيجة أكبر".

وشدد مدرب إيسترن كومباني "الفوز على المصري استكمالا لمشوار بذل فيه اللاعبون والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة جهدا كبيرا".

واختتم علاء عبد العال تصريحاته "إن شاء الله نحقق الهدف بالبقاء في الدوري وسط منافسة شرسة وقوية بين الفرق".

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم هودج

الاتحاد يكشف حقيقة احتراف أنس أسامة

مصطفى محمد يكشف سبب اقتناعه بالانضمام إلى نانت

صلاح مرشح لجائزة جديدة في إنجلترا

الدوري المصري إيسترن كومباني علاء عبد العال
نرشح لكم
مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر "لحين تلقي رد قاطع وفاصل" الأهلي يعلن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه على قناة النادي فك عقدتين.. الاتحاد ينتصر على إنبي خارج حدود الجونة.. الداخلية يعلن عبر في الجول تعاقده مع رضا شحاتة ناجي حكما لمواجهة مصر للمقاصة ضد الأهلي.. وأمين عمر لـ بيراميدز أمام البنك الأهلي في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن
أخر الأخبار
كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل ساعة | الوطن العربي
لإكمال إرث دي كانيو.. سكاماكا ينضم إلى وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد 2 ساعة | الكرة المصرية
روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
حوار في الجول - مصطفى عسل: مبارياتي كلها أكشن وألعاب ذهنية.. ولم أصدق ما فعلته والدتي 2 ساعة | رياضات أخرى
"لحين تلقي رد قاطع وفاصل" الأهلي يعلن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه على قناة النادي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم أوروبا للسيدات - إنها عائدة إلى المنزل.. سيدات إنجلترا إلى نهائي اليورو للمرة الثالثة في تاريخهن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر