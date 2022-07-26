ضربة جديدة لـ تشيلسي.. سبورت: اجتماع بين ممثلي باريس وإنتر من أجل شكرينيار

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار

يجتمع مسؤولو باريس سان جيرمان مع إنتر غدا -الأربعاء- بخصوص التعاقد مع ميلان شكرينيار لاعب الأخير بحسب سبورت إيطاليا.

واتخذت إدارة باريس خطوة جديدة من أجل إتمام الصفقة وسط اهتمام بالغ من تشيلسي.

وكان سبق وأن رفض إنتر عرضا من جانب النادي الباريسي بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

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وكان إنتر حدد سعر التخلي عن اللاعب بمبلغ لا يقل عن 70- 80 مليون يورو كحد أدنى وهذا ما قتل الاتفاق بين الطرفين في مهده الشهر الماضي.

ونوهت "سبورت" أنّه تم تنظيم لقاء يجمع بين ممثلي الناديين غدا من أجل اتخاذ خطوة جديدة في الصفقة.

وارتبط شكرينيار اسمه بالرحيل عن النيراتزوري منذ فترة خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولا يود إنتر رحيله دون مقابل.

وكان تشيلسي بحسب الصحيفة ذاتها أظهر اهتمامه باللاعب لكن دون أي عرض رسمي حتى الآن.

ويسعى تشيلسي للبحث عن بديل هدفه الرئيسي جولز كوني حال فشل الصراع الدائر على خدماته مع برشلونة.

وشارك المدافع البالغ من العمر 27 عاما مع إنتر الموسم الماضي في 215 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

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