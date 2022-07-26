في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن

حقق إيسترن كومباني الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض حسام حسن للهزيمة الأولى مع المصري منذ العودة لتدريب الفريق بعد 7 مباريات حقق خلالهم الفوز في 5 مباريات وتعادل في 2.

المباراة كانت هي الرابعة التي تجمع بين الفريقين خلال الموسم الحالي، وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق، بينما حقق إيسترن كومباني الفوز في كأس الرابطة، كما تقابل الفريقين في كأس مصر وكان الفوز من نصيب المصري.

وسجل هدفي إيسترن كومباني كل من محمد صالح وأحمد متعب، بينما سجل إلياس الجلاصي هدف المصري الوحيد.

وارتفع رصيد إيسترن كومباني للنقطة الـ 24 في المركز الـ 16 وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة الـ 31 في المركز العاشر.

التشكيل

حل محمد عنتر في تشكيل المصري الأساسي بدلا من عمر عبد الفتاح "عموري" الذي غاب لتراكم البطاقات، بينما قاد محمد رمضان وأحمد ميهوب تشكيل إيسترن كومباني.

📋تشكيل الفريقين المصري وإيسترن كومباني. 🟢أوستن أموتو يقود هجوم المصري. ⚪عماد ميهوب ومحمد رمضان يقودان هجوم إيسترن كومباني.#في_الدوري pic.twitter.com/NKAWyTEBIk — FilGoal (@FilGoal) July 26, 2022

سجل إيسترن كومباني الهدف الأول مبكرا عن طريق أحمد متعب في الدقيقة الثالثة بعد خطأ من أحمد علاء وإيزي إيميكا لاعبي المصري لينفرد متعب بالمرمى ويسجل بنجاح في الشباك.

وكاد عنتر أن يتعادل في الدقيقة الـ 25 برأسية ولكنها مرت فوق المرمى.

وأجرى حسام حسن تبديلا مبكرا بدخول أحمد الشيخ بدلا من إسلام أبو سليمة في الدقيقة الـ 40.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر أوستن أموتو هدف التعادل بشكل غريب بعدما مر من حارس المرمى..

وفي الدقيقة الـ 64 حصل أموتو على ركلة جزاء للمصري بعد عركلة من عمرو حسام داخل منطقة الجزاء.

وسدد الجلاصي ركلة الجزاء بنجاح ليحرز هدف التعادل للمصري.

وأهدر عمرو مرعي فرصة غريبة لإدراك الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الـ 80 بعد عمل رائع من جريندو ليسدد مرعي من أمام المرمى ولكن بعيدة عن الشباك.

وبعد دقيقة واحدة حصل إيسترن كومباني على ركلة جزاء على أثر عركلة تعرض لها أحمد تمساح، ليشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه أحمد الشيخ الذي دخل المباراة كبديل.

وسجل محمد صالح هدف إيسترن كومباني بنجاح من ركلة الجزاء.

ورفض المدافع الفلسطيني الاحتفال بهدفه احتراما لجماهير المصري بعد أن لعب في صفوف الفريق لمدة موسمين.

ولم يتمكن المصري من صنع أي فرص خطية طوال الباقي من أحداث المباراة ليحصل إيسترن كومباني على الثلاث نقاط.

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