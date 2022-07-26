الحناوي يخفق لأول مرة.. غزل المحلة يهدر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

تعادل غزل المحلة أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا دون أهداف في الجولة 27 للدوري المصري.

وشهدت المباراة عدة فرص خطيرة خصوصًا من أصحاب الأرض، أبرز ركلة الجزاء التي أهدرها معاذ الحناوي في الشوط الثاني.

ليرفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع متجاوزًا المصري صاحب الـ 31 نقطة.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز 13، بفارق 3 نقاط عن إيسترن كومباني صاحب أقرب مراكز الهبوط.

وتواصلت عقدة غزل المحلة أمام سيراميكا كليوبترا، إذ تواجها 4 مرات في الدوري المصري دون أي انتصار لأبناء الغربية.

كما تجنب أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا الهزيمة أمام غزل المحلة في مباراته الرابعة أمامهم، إذ فاز مرة وتعادل 3 مرات.

ويستمر غياب الانتصارات عن غزل المحلة منذ فوزه على إيسترن كومباني يوم 16 مايو.

الثلاثي الناري

شهد تشكيل غزل المحلة مواصلة الدفع بـ عبد الرحمن أجويرو وهشام عادل وعبده يحيى في خط الهجوم.

فيما يتواجد باولن فوافي على مقاعد بدلاء زعيم الفلاحين.

في المقابل يعتمد أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوبترا على شادي حسين في خط الهجوم، مع إبقاء باسم مرسي وصالح جمعة على مقاعد البدلاء.

أجويرو يهدد وميسي يرد

الفرصة الخطيرة الأولى في المباراة كانت من نصيب عبد الرحمن "أجويرو" لاعب غزل المحلة الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن عامر عامر قائد سيراميكا كليوبترا تصدى بنجاح.

المحلة هدد مجددا في الدقيقة 19 بتسديدة جانبية قوية من هشام عادل، لكن عامر عامر واصل التألق وأبعد الكرة إلى ركنية.

سيراميكا لم يظهر هجوميًا بشكل مؤثر في الشوط الأول، فحاول لاعبه مصطفى سعد "ميسي" اختراق دفاع الغزل في الدقيقة 21، لكن الدفاع أبعد الكرة من أمامه.

إعصار محلاوي

بين الشوطين حاول سامي تعديل الموقف ودفع بـ وينفول كوبينا بدلا من شريف دابو.

في المقابل أجرى مصطفى عبده تغييره الأول بسحب أجويرو في الدقيقة 51 وعوضه بـ أحمد الشيخ.

الوضع اشتعل في الدقيقة 55 عندما تحصل مصطفى العش على ركلة جزاء لـ غزل المحلة بعد تدخل مصعب البطاط.

لينبري زميله المتخصص معاذ الحناوي للتسديد في الدقيقة 58، لكنه أهدر بغرابة وأطاح بالكرة أعلى المرمى.

شيء يحدث لأول مرة، إذ سجل الحناوي 12 ركلة جزاء خلال مسيرته في الدوري المصري، ولم يكن قد أهدر أي ركلة حتى 26 يوليو 2022.

رغم الإهدار، واصل غزل المحلة هجماته الشرسة، فكاد البديل الشيخ أن يسجل هدفًا رائعًا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن عامر أبعد ببراعة بالدقيقة 59.

سامي أجرى تعديلا جديدا في الدقيقة 71 وأقحم المخضرم باسم مرسي بدلا من شادي حسين.

في المقابل دخل باولن فوافي في صفوف غزل المحلة بدلا من إبراهيما كونيه.

وكاد مرسي أن يصنع الخطر في الدقيقة 80 عندما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس، لكنه أرسل عرضية طائشة لم تصل لأحد.

الفريقان عجزا عن هز الشباك، لتنتهي المباراة سلبية.

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