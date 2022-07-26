التشكيل - بواتنج يعوض غياب مابولولو في الاتحاد.. وشلبي وشكشك يدعمان وسط إنبي

يعوض بنيامين بواتنج غياب مابولولو في هجوم الاتحاد السكندري، بينما يدعم الثنائي مصطفى شلبي ومصطفى شكشك وسط إنبي.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

ويتقاسم الفريقان المركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد 30 نقطة لكل منهمان ويتفوق إنبي في فارق الأهداف.

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: محمود شبانة – السيد سالم – عبد الله نصيب – صبري رحيل

الوسط: هشام صلاح – ساليفو مورو – خالد الغندور – مروان عطية – إبراهيم حسن

الهجوم: بنيامين بواتنج

دكة البدلاء: محمد عبد المنصف – كريم يحيى - محمد رجب – كريم الديب – عبد الغني محمد – أحمد مانجا – أحمد راشد – نادر رمضان - أحمد عادل ميسي

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - إبراهيم يحيى - إبراهيم القاضي

الوسط: أحمد العجوز - مصطفى شكشك - أحمد يوسف - جرجس مجدي - مصطفى شلبي

الهجوم: إبراهيم جلال

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