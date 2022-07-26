اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موقف بطولة إفريقيا لأندية السيدات.. والفرق المشاركة

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن موقف بطولة إفريقيا لأندية السيدات.

وأعلن نادي سبورتنج موافقته على المشاركة في بطولة إفريقيا لأندية سيدات كرة السلة للموسم المقبل بصفته حامل لقب الدوري.

وقال عبد المطلب لـ FilGoal.com: "لم يتم تحديد الدولة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات حتى الآن".

وأوضح "لم يخاطبنا أي ناد مصري من أجل استضافة بطولة إفريقيا للسيدات، وإذا حدث سنتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي".

وبالحديث عن المشاركين كشف "يشارك فريق سبورتنج كونه بطل الموسم الماضي من بطولة الدوري".

واختتم تصريحاته "في حال طلب الاتحاد الإفريقي زيادة الفرق وخاطبنا بذلك، نخاطب الأندية المصرية للمشاركة وعلى رأسهم الأهلي وصيف دوري النسخة الماضية".

وكان نادي سبورتنج قد حصد لقب دوري السوبر وكأس مصر والسوبر المصري في الموسم الماضي.

بينما حصد الفريق السكندري وصافة نسخة دوري المرتبط التي فاز بها فريق الأهلي.

وشارك سبورتنج والأهلي سويا في بطولة إفريقيا للأندية التي نظمتها مصر في 2019.

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