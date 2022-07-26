الإسماعيلي يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الجونة

قرر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي تخصيص حافلات لنقل جماهير الإسماعيلي الراغبة في السفر للجونة مجانا.

ويلعب الإسماعيلي مع الجونة يوم الخميس المقبل الجولة الـ 27 من الدوري المصري ممتاز على ملعب خالد بشارة.

وأشار الإسماعيلي إلى أن الحافلات ستتواجد أمام الملاعب المفتوحة بداية من الساعة الثامنة صباح يوم المباراة.

خسر الإسماعيلي المباراة السابقة في الدوري برباعية دون رد أمام بيراميدز.

وقررت إدارة الإسماعيلي دعم الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل على الرغم من الهزيمة أمام بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

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