المثلوثي: طوينا صفحة الكأس.. معلول من أساطير الأهلي والضغط في مصر أكبر من تونس

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - تتويج الزمالك بكأس مصر 2020-2021

أعرب حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك عن سعادته بتحقيق لقب كأس مصر مع فريقه.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وشدد المثلوثي على صداقته مع علي معلول الذي يعتبره أحد أساطير النادي الأهلي، والضغط في مصر يكون أكبر من تونس.

وقال المثلوثي عبر موقع Foot24 التونسي: "الفوز بكأس مصر أمر كبير في مسيرتي، قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وطوينا الصفحة للتركيز في مباريات الدوري".

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وأضاف الظهير التونسي "مباريات الدوري المتبقية للزمالك كلها مواجهات كؤوس ونسعى لتحقيق الفوز بها لحصد اللقب".

وعن منافسة علي معلول أوضح "هو صديق مقرب لي وهنا في مصر من أساطير الأهلي وقدّم نتائج رائعة للفريق، في كرة مشتركة بنهائي الكأس تعرض لعرقلة وسألته عن حالته ولكن أبلغني أنه بخير".

وبمقارنة الدوري المصري بنظيره التونسي كشف "الصراحة الظروف في مصر بعيدة عنا، لدينا كرتنا في تونس ولكن المقابل المادي هنا أفضل، ورغم ذلك كعبنا عالي في إفريقيا دائما والجمهور التونسي معروف بجودته".

وبسؤاله عن غيابه الفترة الماضية أوضح "تعرضت لإصابة تسببت في غيابي عن المباريات والحمد لله عدت مجددا وأشارك".

وشدد المثلوثي "البعض قال أنني خرجت من حسابات الفريق وكلام من ذلك القبيل ولكن عليك تقبل الانتقادات لأن الضغط في مصر أكبر من تونس".

وبالحديث عن مستقبله مع النادي قال: "أقسم إنني لا أعلم ما هو موقفي الموسم المقبل مع الزمالك، أنا لاعب محترف وأؤدي المطلوب مني وفي النهاية كل شيء وارد في كرة القدم".

واختتم المثلوثي تصريحاته "أحلم بالطبع المشاركة في بطولة كأس العالم في قطر وتمثيل منتخب تونس وهو نفس الأمر بالنسبة لجميع اللاعبين حتى المشهورين منهم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

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