سموحة يجدد عقد الهاني سليمان

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 18:42

كتب : هاني العوضي

الهاني سليمان - سموحة

أعلن نادي سموحة تجديد عقد الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق ليستمر حتى صيف 2024.

وجدد النادي تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لمدة موسم واحد بعد أن كان من المقرر أن ينتهي الصيف المقبل، يونيو 2023.

وصرّح وليد عرفات للموقع الرسمي للنادي: "المفاوضات مع الهاني سليمان لم تستغرق وقتا طويلا وتم توقيع العقود في ظل رغبة متبادلة بين الحارس والإدارة في استمراره داخل النادي والتجديد للعناصر الأساسية بالفريق".

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وكان مجلس الإدارة بقيادة وليد عرفات جدد الثقة في عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق وجدد تعاقده لمدة موسم واحد.

وحسم الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني مفاوضات التجديد مع الهاني سليمان كأحد العناصر الأساسية للفريق.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 26 جولة بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع فيوتشر.

ويستعد سموحة لمواجهة المقاولون العرب غدا -الأربعاء- على استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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