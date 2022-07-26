يوفنتوس يعلن رحيل رامسي

أعلن يوفنتوس في بيان رسمي فسخ تعاقده مع لاعب وسط الفريق أرون رامسي.

آرون رامسي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان عقد اللاعب مع الفريق مستمرا حتى نهاية الموسم المقبل ولكن النادي قرر إنهائه بالاتفاق مع اللاعب خلال الوقت الحالي.

وسيحق لرامسي الانتقال لأي فريق بشكل مجاني خلال الأيام المقبلة، كما تخلص يوفنتوس من راتب اللاعب الكبير.

اللاعب الويلزي كان قد انضم ليوفنتوس في 2019 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أرسنال.

وقضى رامسي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى رينجرز الإسكتلندي.

اللاعب صاحب الـ 31 عاما شارك مع يوفنتوس منذ انضمامه في 69 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

وتوج رامسي مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وتعاقد يوفنتوس مع 3 صفقات حتى الآن وهم بول بوجبا، وبريمير مدافع تورينو، وأندريا كامبياسو، وأنخيل دي ماريا.

بينما رحل عن الفريق كل من ماتياس دي ليخت، وفيديريكو بيرنارديسكي وباولو ديبالا.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم هودج

اتحاد السلة يكشف حقيقة احتراف أنس أسامة

مصطفى محمد يكشف سبب اقتناع بالانضمام إلى نانت

صلاح مرشح لجائزة جديدة في إنجلترا