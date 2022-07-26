بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا بخصوص التسريب المنتشر من غرفة الفيديو لمباراة الأهلي والجونة.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على الجونة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا والخاص بمباراة الأهلي والجونة في الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري مزيف و لا أساس له من الصحة".

"وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات، التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير".

وانتشر تسريب بعد المباراة من داخل غرفة الفيديو لنقاش حول ضربة جزاء محتملة خلال المباراة.

إبراهيم نور الدين حكم المباراة قال في تصريحات لقناة صدى البلد في إجابة عن سؤال صحة التصريح من عدمه: "لوائح الاتحاد المصري والإفريقي والدولي تمنع الحكام من الحديث عن أي شيء من أحداث المباراة ولذلك لن أعلق على أي شيء".

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