للموسم الثاني على التوالي.. الهلال يحصد لقب الدوري السوداني

فاز الهلال بالدوري السوداني لموسم 2021\2022 بتغلبه على توتي العاصمي بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بعد 30 جولة من الدوري السوداني الذي انتهى رسميًا.

ودخل الهلال المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل لتحقيق اللقب دون النظر لنتائج مطارده المريخ الذي اكتفى باحتلال المركز الثاني.

وفاز الهلال باللقب للموسم الثاني على التوالي، والرقم 29 في تاريخه معززًا رقمه القياسي في البطولة.

بينما تجمد رصيد المريخ عند 19 لقبًا، فيما احتل المركز الثاني للمرة 24 في تاريخه.

ولم تخرج سيطرة الدوري عن القطبين الهلال والمريخ منذ تتويج هلال الساحل التاريخي في 1992.

وسجل محمد عبد الرحمن ووليد بخيت وعثمان مختار ثلاثية الهلال التي ضمنت تتويجه باللقب.

وعزز عبد الرحمن صدارته لهدافي الدوري السوداني برصيد 13 هدفا.

ويشارك الهلال والمريخ في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

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