مدرب نانت: مصطفى محمد كالأسد في القفص.. ونعمل على تحقيق أمرين معه

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

أنطوان كومباريه ومصطفى محمد - نانت

وصف أنطوان كومباريه المدير الفني لنانت الفرنسي مصطفى محمد مهاجم الفريق الجديد بالأسد المحجوز في القفص الذي يحتاج للانطلاق.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

كما أوضح مدرب نانت أنه يعمل على جعل مصطفى يتعلم الفرنسية سريعا وأن يندمج مع زملائه.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت قادما من جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لموسم مع أحقية شراء.

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وتحدث مدرب نانت في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء لتقديم مصطفى محمد رسميا لاعبا في صفوف الفريق قائلا: "مقارنة باللاعبين الآخرين فمصطفى يتأخر قليلا في التحضيرات لكنه يتقدم للأمام".

وتابع "مصطفى لاعب دولي لعب في كأس أمم إفريقيا وتابعته منذ ذلك الحين وسنحت لي فرصة ضمه وهو يحب بشكل خاص تسجيل الأهداف إلى جانب ذلك فهو لاعب شاب".

واستدرك "تكمن الصعوبة في دمجه سريعا بسبب اللغة ولكنه يأخذ دروسا للاندماج سريعا إذ يجب على عائلته الانضمام إليه هنا".

وعن هل نوعية مصطفى محمد تختلف عن اللاعبين الآخرين في هجوم الفريق أوضح "هو مختلف وهذا أمر جيد أنه معنا، كيف سيتأقلم؟ كيف سيتواصل مع زملائه في الفريق؟ المهم أنه سعيد وأنه يستمتع على أرضية الملعب".

وواصل "أريده أن يعمل جسديا ويبدأ في تكوين علاقات مع زملائه في الفريق".

وبسؤاله هل سيفيد نانت خبرات مصطفى الدولية أجاب "إنها هامة للغاية فهو محجوز، إنه كالأسد في القفص، لكنه كريم، وهو لديه العقلية اللازمة، وسوف نساعده كي يندمج سريعا ويصبح مؤثرا في الفريق".

وعن رغبته في بناء خط الهجوم قال كومباريه: "هذا هو التحدي يجب أن تكون قويا وتصنع خطورة، يجب أن يلعب الجميع معا لنسجل الأهداف".

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