بيلد: تشيلسي يريد ضم كين ولكن

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام وأرسنال

أبدى نادي تشيلسي اهتمامه بضم هاري كين لاعب توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر
تشيلسي

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية رغبة تشيلسي الشديدة في التعاقد مع كين رغم صعوبة العملية بسبب رفض إدارة توتنام بيع اللاعب إلى منافس مباشر في الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن هناك اعتقاد داخل تشيلسي أن توتنام يفضل انتقال كين إلى بايرن ميونيخ حال رفض اللاعب تجديد التعاقد مع الفريق الفترة المقبلة.

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وشهد الصيف الماضي تمرد من هاري كين بعدما أعلن صراحة رغبته في الرحيل عن صفوف توتنام بحثا عن الألقاب.

وبدأ المسلسل بتغيب اللاعب عن تدريبات الفريق في الفترة التحضيرية الصيف الماضي تزامنا مع عروض من جانب مانشستر سيتي.

في النهاية، خضع كين بعد اقناع من جانب دانييل ليفي رئيس توتنام بوجود خطة التتويج بالألقاب بدأت لاحقا مع تعيين أنطونيو كونتي مدربا للفريق.

وقاد هاري كين توتنام لمركز مؤهل لـ دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى موسمه في المركز الرابع.

ويرتبط كين (28 عاما) بعقد مع توتنام يستمر حتى صيف 2024.

وشارك المهاجم الإنجليزي مع توتنام الموسم الماضي في 37 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 9 تمريرة حاسمة.

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