التشكيل - عنتر يعوض غياب عموري في المصري.. والشيمي أساسي مع إيسترن

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بالهدف أمام مصر للمقاصة

أعلن حسام حسن وعلاء عبد العال تشكيلي المصري وإيسترن كومباني لمواجهة الجولة 27 من الدوري.

وسيعوض محمد عنتر غياب عمرو عبد الفتاح "عموري" بسبب تراكم الإنذارات.

ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السادسة والنصف مساءً.

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وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - أحمد علاء

خط الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا

أمامهما: محمد جريندو - إلياس الجلاسي - محمد عنتر

خط الهجوم: أوستن أموتو

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد شحتاة - إسلام المزين - حسن علي - مصطفى سلطان - أسامة الجزار - أحمد حمودي - عمرو مرعي أحمد الشيخ - حجاج عويس.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود جودة - صابر الشيمي

خط الوسط: أحمد متعب - محمد بن علي طرابلسي- خالد مصطفى- محمد ناصر مودي

خط الهجوم:عماد ميهوب - محمد رمضان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد بوسكا - أحمد أبو بكر موكشا - أحمد تمساح- حسام حسن - فراس بن عيفية - أحمد داهش - يوسف مجدي عبدالغني - يوسف رمضان - عمر فارو.

المصري يتواجد في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

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