تقرير: برشلونة يبحث ضم بديل ألبا من سيلتا فيجو

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

جافي جالان لاعب سيلتا فيجو

لا يزال نادي برشلونة يبحث تدعيم صفوفه بقوة خاصة في المراكز التي كان يعاني الفريق منها في المواسم السابقة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يدرس فكرة التعاقد مع جافي جالان ظهير أيسر سيلتا فيجو.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة عليه أن يدفع ما يقرب من 20 مليون يورو لضم الظهير الأيسر.

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ويمتلك جالان شرطا جزائيا في تعاقده مع سيلتا فيجو قيمته 18 مليون يورو يحق لأي نادي دفعه والتعاقد معه رسميا.

لكن برشلونة سيحاول تخفيض هذا المبلغ من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جافي جالان البالغ من العمر 27 عاما لعب الموسم الماضي 37 مباراة في الدوري الإسباني صنع خلالها 3 أهداف.

ويسعى برشلونة لدعم الجبهة اليسرى التي تضم جوردي ألبا البالغ من العمر 33 عاما.

وتعاقد برشلونة خلال الصيف الجاري مع كل من رافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن وروبرت ليفاندوفيسكي.

ويقترب أيضا برشلونة من الإعلان عن التعاقد مع جوليس كوندي مدافع إشبيلية.

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