ابتعد عن رقم 10 بإرادته.. ديبالا: قررت ارتداء رقم 21 مع روما لهذه الأسباب

أوضح باولو ديبالا مهاجم روما الجديد سبب ارتداء القميص رقم 21 وعدم ارتداء القميص رقم 10.

ووقع الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بروما لمدة 3 سنوات، يستمر حتى صيف 2025.

وقال ديبالا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعلم أن القميص رقم 10 مهم للغاية للجماهير. لكن رقم 21 رقم قميص مهم بالنسبة لي".

وأضاف "لقد ارتديته من قبل ونجحت به، أريد أن أفعل ذلك هنا أيضا".

وتابع "أنت لا تعرف أبدا ما يخبئه المستقبل، لكني سعيد بالقميص رقم 21".

وأكمل "لقد تحدثت مع المدرب والمدير العام والرئيس وأوضحوا لي الأهداف التي لديهم حول كيفية بناء الفريق، لم يكن لدي أي شكوك".

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وواصل "مازلت بحاجة إلى الاستقرار بشكل كامل، لكن يبدو النادي منظما جيدا من جميع الجوانب، لقد تأثرت بالطريقة التي تم بها التعامل مع في كل شيء وكيف تم الاعتناء بي وعائلتي حتى الآن".

وأتم "لقد شعرت حقًا بشغف المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الانضمام، لذلك لا يمكنني الانتظار لرؤيتهم شخصيا الليلة، أعرف أن هذا النادي لديه قاعدة جماهيرية رائعة.

ووفقا للتقارير فإن ديبالا سيحصل على راتب مقدر بـ6 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى بعض المتغيرات مع روما.

وتشير التقارير إلى أن حديث جوزيه مورينيو مدرب روما مع اللاعب كان السبب الرئيسي في إقناعه بالانضمام للفريق.

وسيرتدي ديبالا القميص رقم 21 مع روما، وهو رقمه الأول الذي لعب به مع يوفنتوس قبل أن يتحول لرقم 10.

وفضل ديبالا عدم ارتداء رقم 10 مع روما بناء على نصيحة مورينيو لعدم وضع ضغوطات كبيرة عليه كون رقم فرانشيسكو توتي أسطورة النادي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

وشارك الأرجنتيني مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

اللاعب صاحب الـ 28 عاما هو الصفقة الرابعة لروما خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك.

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