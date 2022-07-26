هل يرحل السومة؟.. أهلي جدة يتعاقد مع ثالث هدافي الدوري التونسي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

عمر السومة - أهلي جدة - اتحاد جدة

أتم نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع ثالث هدافي الدوري التونسي لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل.

عمر السومة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويخوض أهلي جدة منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل بعد هبوطه من دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن الأهلي تعاقده مع يوسف العبدلي قادما من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

أخبار متعلقة
ديلي ميل: لايبزج سيحاول إعادة فيرنر من تشيلسي تقرير: مانشستر سيتي يستعد لتحسين عرضه بشأن كوكوريا ميلان يعلن رحيل حارسه الشاب مرتضى: أشكر طارق وأبو جبل.. وصفقات الزمالك لن تقل عن مستوى بنشرقي

الصورة

صاحب الـ23 عاما جاء في المركز الثالث بترتيب هدافي الموسم المنصرم من الدوري التونسي برصيد 5 أهداف فيما حصد محمد حمودة مهاجم الترجي لقب الهداف برصيد 9 أهداف.

العبدلي انضم لصفوف الاتحاد الرياضي المنستيري في صيف 2020 وشارك خلال 32 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

رحيل السومة

تعاقد أهلي جدة مع يوسف العبدلي لتدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى قد يفتح الباب أمام رحيل المهاجم السوري عمر السومة هذا الصيف.

صحيفة "المواطن" السعودية ذكرت في وقت سابق أن إدارة أهلي جدة تبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد قبل حسم مصير عمر السومة الذي يملك عرضا من نادي الجزيرة الإماراتي.

وأضافت أن الأهلي يرغب في توفير راتب السومة الضخم خاصة أن النادي السعودي تعرض لأزمة مالية كبرى عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة شارك خلال 240 مباراة وسجل 192 هدفا وصنع 30 آخرين منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

اقرأ أيضا

المباريات المتبقية للزمالك في الدوري

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري

ترتيب هدافي الدوري المصري

تفاصيل إصابة السولية ومدة الغياب

رونالدو يعود إلى مانشستر

أهلي جدة الدوري السعودي عمر السومة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب كأس العرب للشباب - خماسية لـ فلسطين على السودان.. وفوز البحرين على جيبوتي مدرب تنس طاولة فلسطين لـ في الجول: الاحتلال منع بعض لاعبينا من المشاركة في بطولة غرب آسيا كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل طارق حامد: محظوظ للعب مع النادي الأكبر في آسيا بعد مثيله في إفريقيا بالفيديو - اتحاد جدة يعلن تعاقده مع طارق حامد كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق ينتقل إلى الحسين الأردني تقرير سعودي: فابيو أبرو ينضم لمعسكر خورفكان ويرفض العودة للباطن
أخر الأخبار
مواليد 2005.. بايرن يضم جوهرة رين 17 دقيقة | ميركاتو
عبد الفتاح: بنسبة كبيرة مباراة الزمالك وبيراميدز بحكم أجنبي 31 دقيقة | الكرة المصرية
دعم حمزة الجمل ضمن 5 قرارات لمجلس إدارة الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
مدرب تونس السابق: إفريقيا لم تنجب مثل معلول.. وهذه نقطة تحول مسيرة الجزيري ساعة | الكرة المصرية
سكاي: 3 بدائل لـ موراتا في يوفنتوس ساعة | ميركاتو
ساعة الحسم؟ رونالدو يصل مقر تدريبات يونايتد.. وفيرجسون يتواجد ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف حقيقة تأجيل انطلاق الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: نستهدف التتويج بكل البطولات الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر