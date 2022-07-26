هل يرحل السومة؟.. أهلي جدة يتعاقد مع ثالث هدافي الدوري التونسي

أتم نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع ثالث هدافي الدوري التونسي لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل.

عمر السومة النادي : الأهلي الأهلي

ويخوض أهلي جدة منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل بعد هبوطه من دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن الأهلي تعاقده مع يوسف العبدلي قادما من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

صاحب الـ23 عاما جاء في المركز الثالث بترتيب هدافي الموسم المنصرم من الدوري التونسي برصيد 5 أهداف فيما حصد محمد حمودة مهاجم الترجي لقب الهداف برصيد 9 أهداف.

العبدلي انضم لصفوف الاتحاد الرياضي المنستيري في صيف 2020 وشارك خلال 32 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

رحيل السومة

تعاقد أهلي جدة مع يوسف العبدلي لتدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى قد يفتح الباب أمام رحيل المهاجم السوري عمر السومة هذا الصيف.

صحيفة "المواطن" السعودية ذكرت في وقت سابق أن إدارة أهلي جدة تبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد قبل حسم مصير عمر السومة الذي يملك عرضا من نادي الجزيرة الإماراتي.

وأضافت أن الأهلي يرغب في توفير راتب السومة الضخم خاصة أن النادي السعودي تعرض لأزمة مالية كبرى عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة شارك خلال 240 مباراة وسجل 192 هدفا وصنع 30 آخرين منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

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