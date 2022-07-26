مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب

مرتضى: أشكر طارق وأبو جبل.. وصفقات الزمالك لن تقل عن مستوى بنشرقي

إنبي: نسبة المشاركة تعوق انتقال جاد إلى ويجان.. وحقيقة عروض إيبوكا

حازم: فيتوريا أعجب ببعض اللاعبين في القمة.. وأبلغنا الفريقين بالممر الشرفي قبل المباراة