مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 10:41
كتب : FilGoal
يشهد اليوم -الثلاثاء- الموافق 26-7-2022 انطلاق مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.
للتعرف على جميع مباريات اليوم من هنا
الدوري المصري
المصري x إيسترن كومباني - 6 ونصف مساء - أون تايم سبورت 2 - ملعب برج العرب.
غزل المحلة x سيراميكا كليوباترا – 6 ونصف مساء - أون تايم سبورت 3 - ملعب المحلة.
الاتحاد السكندري x إنبي – 9 مساء - أون تايم سبورت 1 – ستاد الإسكندرية.
كأس العرب تحت 20 عاما
العراق x السعودية - 4 عصرا - السعودية الرياضية 2- مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.
اليمن x الإمارات - 8 مساء - السعودية الرياضية 2 - ملعب نادي ضمك.
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