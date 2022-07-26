مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بالهدف أمام مصر للمقاصة

يشهد اليوم -الثلاثاء- الموافق 26-7-2022 انطلاق مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

للتعرف على جميع مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

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المصري x إيسترن كومباني - 6 ونصف مساء - أون تايم سبورت 2 - ملعب برج العرب.

غزل المحلة x سيراميكا كليوباترا – 6 ونصف مساء - أون تايم سبورت 3 - ملعب المحلة.

الاتحاد السكندري x إنبي – 9 مساء - أون تايم سبورت 1 – ستاد الإسكندرية.

كأس العرب تحت 20 عاما

العراق x السعودية - 4 عصرا - السعودية الرياضية 2- مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

اليمن x الإمارات - 8 مساء - السعودية الرياضية 2 - ملعب نادي ضمك.

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