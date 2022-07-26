مرتضى: أشكر طارق وأبو جبل.. وصفقات الزمالك لن تقل عن مستوى بنشرقي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لـ طارق حامد لاعب فريقه السابق بعد رحيله عن الأبيض.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: " الكرة في مصر ستنتهي بسبب أندية الشركات وارتفاع أسعار اللاعبين".

وأضاف "طارق حامد ترك الزمالك لأن نادي اتحاد جدة سيعطيه 20 ضعف ما كان يحصل عليه".

أخبار متعلقة
حازم: فيتوريا أعجب ببعض اللاعبين في القمة.. وأبلغنا الفريقين بالممر الشرفي قبل المباراة صراع اللقب – تعرف على مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.. منافس مباشر وقمتين جماهيريتين زيزو ينفرد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

وأشار "الزمالك والأهلي وبيراميدز وفيوتشر هم سبب ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر".

وواصل "أشكر طارق حامد ومحمد أبو جبل على الفترة التي استمرا فيها مع الزمالك".

وأوضح "أشرف بنشرقي أخبرني أنه سيفكر مع أسرته إذا كانت هناك إمكانية لعودته للزمالك وأيضا محمد أوناجم".

وأتم تصريحاته "صفقات الزمالك الجديدة لن تقل عن مستوى بنشرقي".

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد رسميا مع طارق حامد بعد رحيله عن الزمالك عقب نهاية تعاقده مع الأبيض.

كذلك أعلن أشرف بنشرقي نهاية رحلته مع الزمالك وعاد إلى المغرب وذلك بعد نهائي كأس مصر أمام الأهلي والذي فاز به الفريق الأبيض.

اقرأ أيضا

المباريات المتبقية للزمالك في الدوري

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري

ترتيب هدافي الدوري المصري

تفاصيل إصابة السولية ومدة الغياب

رونالدو يعود إلى مانشستر

الزمالك مرتضى منصور طارق حامد أشرف بنشرقي
نرشح لكم
عبد الفتاح: بنسبة كبيرة مباراة الزمالك وبيراميدز بحكم أجنبي دعم حمزة الجمل ضمن 5 قرارات لمجلس إدارة الإسماعيلي مدرب تونس السابق: إفريقيا لم تنجب مثل معلول.. وهذه نقطة تحول مسيرة الجزيري مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب إنبي: نسبة المشاركة تعوق انتقال جاد إلى ويجان.. وحقيقة عروض إيبوكا حازم: فيتوريا أعجب ببعض اللاعبين في القمة.. وأبلغنا الفريقين بالممر الشرفي قبل المباراة خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل إصابة السولية.. ومدة الغياب صراع اللقب - تعرف على مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. الزمالك ورحلة إلى المحلة
أخر الأخبار
خبر في الجول - كرة سلة.. الأهلي يتعاقد مع والتر هودج 8 دقيقة | كرة سلة
ليفاندوفسكي: الفوز على برشلونة 8-2؟ من الأفضل ألا ننظر إلى الخلف 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: تصريحات من ليون تفتح الباب أمام أرسنال لمحاولة ضم باكيتا 52 دقيقة | ميركاتو
لا جازيتا ديلو سبورت: تشيلسي يضع عينه على ثنائي إنتر 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواليد 2005.. بايرن يضم جوهرة رين ساعة | ميركاتو
عبد الفتاح: بنسبة كبيرة مباراة الزمالك وبيراميدز بحكم أجنبي 2 ساعة | الكرة المصرية
دعم حمزة الجمل ضمن 5 قرارات لمجلس إدارة الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب تونس السابق: إفريقيا لم تنجب مثل معلول.. وهذه نقطة تحول مسيرة الجزيري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر