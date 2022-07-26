مرتضى: أشكر طارق وأبو جبل.. وصفقات الزمالك لن تقل عن مستوى بنشرقي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لـ طارق حامد لاعب فريقه السابق بعد رحيله عن الأبيض.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: " الكرة في مصر ستنتهي بسبب أندية الشركات وارتفاع أسعار اللاعبين".

وأضاف "طارق حامد ترك الزمالك لأن نادي اتحاد جدة سيعطيه 20 ضعف ما كان يحصل عليه".

وأشار "الزمالك والأهلي وبيراميدز وفيوتشر هم سبب ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر".

وواصل "أشكر طارق حامد ومحمد أبو جبل على الفترة التي استمرا فيها مع الزمالك".

وأوضح "أشرف بنشرقي أخبرني أنه سيفكر مع أسرته إذا كانت هناك إمكانية لعودته للزمالك وأيضا محمد أوناجم".

وأتم تصريحاته "صفقات الزمالك الجديدة لن تقل عن مستوى بنشرقي".

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد رسميا مع طارق حامد بعد رحيله عن الزمالك عقب نهاية تعاقده مع الأبيض.

كذلك أعلن أشرف بنشرقي نهاية رحلته مع الزمالك وعاد إلى المغرب وذلك بعد نهائي كأس مصر أمام الأهلي والذي فاز به الفريق الأبيض.

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