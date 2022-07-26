ليفاندوفسكي: الفوز على برشلونة 8-2؟ من الأفضل ألا ننظر إلى الخلف

يرى مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن الهزيمة الثقيلة التي تلاقها النادي الكتالوني على يد فريقه السابق بايرن ميونيخ بات شيئا من الماضي.

وخسر برشلونة بنتيجة 8_2 على يد منافسه بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019_2020

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي وديا: "هذا الأمر حدث في الماضي، من الأفضل ألا ننظر إلى الخلف علينا البحث عن المستقبل ويجب أن يكون هذا أسلوبنا".

وأضاف: "أتمنى مساعدة الفريق ودائما ما أفكر في الفوز وإحراز الأهداف، لا أهتم بالمباراة أو الخصم، هناك إمكانيات فنية كبيرة في هذا الفريق وعلينا التركيز طوال الموسم".

وتابع " الاستعداد الجيد للموسم الجديد ضروري، علينا أن نبذل قصارى جهدنا، للفوز بكل شيء حتى المباريات الودية وزملائي يساعدونني في التأقلم على الأجواء".

وشدد " إذا كنت تلعب في برشلونة فأنت دائما تفكر في الفوز بالألقاب، لكن الأمور يجب أن تسير خطوة بخطوة، هذا الموسم سيكون أفضل من السابق".

جوارديولا

وعن علاقته بمدربه السابق بيب جوارديولا قال المهاجم البولندي: "لقد غير فكرتي ورؤيتي لكرة القدم كان من السهل علي التكيف مع أي نظام بعد بيب وسيكون من السهل التأقلم مع ما يطلبه تشافي".

وسبق لجوراديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة وبايرن ميونيخ السابق تدريب ليفاندوفسكي مع النادي الألماني.

رافينيا

وأثنى ليفاندوفسكي على زميله الجديد البرازيلي رافينيا وقال: "لاعب رائع وانسجم مع الفريق منذ اليوم الأول ويعرف كيف يلعب بطريقتهم ويعرفون مدى قيمته الفنية".

وانضم رافينيا لصفوف برشلونة هذا الصيف قادما من ليدز يونايتد وسجل أول أهداف في شباك ريال مدريد في المباراة الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد برشلونة لمواجهة يوفنتوس فجر الأربعاء ضمن الجولة التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

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