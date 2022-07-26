تقرير: تصريحات من ليون تفتح الباب أمام أرسنال لمحاولة ضم باكيتا

حصل أرسنال على ضوء أخضر من نادي أولمبيك ليون الفرنسي من أجل محاولة التعاقد مع لوكاس باكيتا لاعب الفريق ومنتخب البرازيل.

وقال برونو تشيرو مدير التوظيف في ليون وفقا لشبكة أخبار "سكاي سبورتس" إن النادي يسعى يجب عليه بيع بعض اللاعبين في الصيف الجاري.

وذلك من أجل تقليص رواتب الفريق، وأن النادي مستعد لسماع العروض التي ستقدم للعديد من لاعبيه.

وأن النادي أيضا سيدرس هذه العروض بشكل اقتصادي لتحقيق أكبر مكسب مالي منها.

وأكد أيضا برونو تشيرو في مؤتمر صحفي أن ناديه سينتظر العروض من أجل اتخاذ أفضل القرارات الخاصة بالفريق.

يأتي ذلك في ظل تصريحات إيدو جاسبار الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال قبل فترة، الذي عبر فيها عن إعجابه بقدرات لوكاس باكيتا.

باكيتا البالغ من العمر 24 عاما الذي يلعب في مركز خط الوسط المهاجم شارك الموسم الماضي مع ليون في 42 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كما ظهر بمستوى مميز مع منتخب البرازيلي في كوبا أمريكا الماضية.

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