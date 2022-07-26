سكاي: 3 بدائل لـ موراتا في يوفنتوس

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس

يواصل يوفنتوس الإيطالي البحث عن مهاجم ليكون بديلا للإسباني ألفارو موراتا.

ألفارو موراتا

النادي : أتليتكو مدريد

يوفنتوس

ويسعى أتليتكو مدريد الإسباني للحصول على 20 مليون يورو للتخلي بشكل نهائي عن لاعبه الذي قضى آخر موسمين معارا للسيدة العجوز.

ويبحث يوفنتوس عن خيارات أخرى في حال لم يضم موراتا من الروخيبلانكوس.

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وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس حدد خياراته وهي: تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي وأنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد ولويس مورييل مهاجم أتالانتا.

صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية كشفت في تقرير لها أن ريد بول لايبزج يبحث عودة مهاجم من تشيلسي خاصة أنه لا يحظى بمقعد أساسي مع البلوز. (طالع التفاصيل)

بينما يتألق الفرنسي مارسيال في الفترة الصيفية التحضيرية استعدادا للموسم الجديد، ويبرز ضمن خطط الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

وقضى مارسيال النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف إشبيلية الإسباني.

في المقابل يستطيع مورييل أن يلعب دوري المهاجم والجناح الأيمن إذ سجل 10 أهداف وصنع 14 الموسم الماضي مع أتالانتا.

موراتا انضم ليوفنتوس آخر موسمين وسجل 32 هدفا في 92 مباراة وتوج بلقبي الكأس والسوبر.

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