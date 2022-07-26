رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف حقيقة تأجيل انطلاق الدوري

أغلق جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الباب أمام إمكانية تأجيل انطلاق الدوري الإيطالي بسبب تواصل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإيطالي موسم 2022-23 في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

وسبق أن صرّح لورينزو كاسيني رئيس رابطة الأندية الإيطالية أنه من الصعب بدء الدوري في ذلك ارتفاع معدلات درجات الحرارة الحالية.

وقال جرافينا في أحد التجمعات بمنطقة ريجيو إيميليا: "لم نحدد موعد بداية ونهاية الموسم، لكن هناك تواريخ ويجب احترامها".

وواصل "سابقا كنا نبدأ الدوري في 20 أغسطس، الآن الفارق أسبوع واحد فقط، أتذكر كأس العالم 1994 في أمريكا أقيم النهائي بين إيطاليا والبرازيل في درجة حرارة وصلت لـ 50".

وأتم "الرياضيون هم الرياضيون، عليهم التجُهز من أجل أصعب المواقف".

ومن المقرر أن تبدأ المباريات في الجولات الأربع الأولى من الدوري الإيطالي في السادسة والنصف مساءً لتفادي حرارة الجو.

وبدءا من الثالث من سبتمبر ستقام مباريات في الثالثة عصرا والثانية عشر والنصف ظهرا بشكل اعتيادي.

ويستهل موسم 2022-23 مبارياته بلقاء ميلان بطل الدوري مع أودينيزي في السادسة والنصف مساءً من 13 أغسطس المقبل.

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