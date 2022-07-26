فان دايك: نستهدف التتويج بكل البطولات الموسم المقبل

أوضح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه يستهدف التتويج بكل البطولات في الموسم الجديد كما هي العادة في المواسم الأخيرة.

ليفربول حصد لقبي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، بينما خسر لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الرمق الأخير.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ناديه: "أصيب الجميع بخيبة أمل في نهاية الموسم الماضي، اقتربنا ولكن ليس بما يكفي للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف الهولندي "نبدأ كل موسم ونحن نستهدف الفوز في كل مباراة وكل بطولة نخوضها، ولن يختلف الأمر هذا الموسم".

وتابع "نحن نعلم مدى صعوبة الأمر. نحن بحاجة إلى كل اللاعبين".

وأتم "لدينا فريق جيد في الوقت الحالي، لذلك نأمل ألا تكون هناك مشاكل كبيرة ولا إصابات كبيرة ونأمل أن يكون الجميع جزءا من موسم رائع".

ويبدأ ليفربول موسمه الجديد بملاقاة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت المقبل.

ثم يلعب ضد فولام في الجولة الافتتاحية لموسم 2022-2023 في الأسبوع التالي.

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يذكر أن فان دايك بدأ كأساسي في 51 من أصل 63 مباراة لعبها ليفربول الموسم الماضي ويعد أحد أهم أعمدة الفريق.

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