ميلان يعلن رحيل حارسه الشاب

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

أليساندرو بليزاري

أعلن ميلان رحيله حارسه الشاب أليساندرو بليزاري بشكل نهائي إلى بيكسارا.

وجاء بيان النادي اللومباردي:

يعلن نادي ميلان انتقال الحارس أليساندرو بليزاري إلى نادي بيسكارا بشكل دائم.

أخبار متعلقة
3 أهداف في 27 دقيقة.. ميلان يخسر من زالاجيرشيج المجري وديا المدير الرياضي لـ فرانكفورت يتحدث عن اهتمام ميلان بضم نديكا بالرقم 11.. إبراهيموفيتش يمدد تعاقده مع ميلان تقنية جديدة وثنائية رائعة.. ميلان يتفوق على كولن وديا

يود النادي أن يشكر اللاعب على الاحترافية التي أظهرها خلال فترة وجوده ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية.

Image

ولم يعرف بليزاري (22 عاما) سوى ألوان قميص ميلان وحتى الانضمام للفريق الأول في 2016.

ورغم ذلك لم يخض أي مباراة في الدوري الإيطالي.

منذ ذلك الحين أعير إلى تيرنانا وليفورونو وريجينا وليتشي.

وطيلة الإعارات السابقة خاض 54 مباراة في جميع المسابقات وخرج بشباك نظيفة في 4 منها.

وتواجد مع منتخب إيطاليا للشباب في كأس العالم 2017 وساهم في قيادة الأتزوري للمركز الثالث كأفضل إنجاز في تاريخ المنتخب.

كما شارك في يورو 2018 مع إيطاليا تحت 19 وأنهى وصيفا خلف منتخب البرتغال.

كما تواجد في كأس العالم للشباب في 2019 أيضا وأنهى مع المنتخب رابعا.

ويشارك بيسكارا في الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة ويأمل في العودة من جديد للدرجة الثانية بعدما خسر فرصة التأهل في المرحلة الثالثة من الملحق.

اقرأ أيضا

المباريات المتبقية للزمالك في الدوري

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري

ترتيب هدافي الدوري المصري

تفاصيل إصابة السولية ومدة الغياب

رونالدو يعود إلى مانشستر

أليساندرو بليزاري ميلان بيسكارا
نرشح لكم
هل يرحل السومة؟.. أهلي جدة يتعاقد مع ثالث هدافي الدوري التونسي ديلي ميل: لايبزج سيحاول إعادة فيرنر من تشيلسي تقرير: مانشستر سيتي يستعد لتحسين عرضه بشأن كوكوريا إنبي: نسبة المشاركة تعوق انتقال جاد إلى ويجان.. وحقيقة عروض إيبوكا سبورت: مينجيزا يقترب من الخروج من برشلونة تقرير: يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع ديباي مهاجم تشيلسي يبتعد؟ سكاي: وست هام حسم صفقة سكاماكا تقرير إسباني: بايرن يراقب دي توماس لتعويض ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
فان دايك: نستهدف التتويج بكل البطولات الموسم المقبل 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل يرحل السومة؟.. أهلي جدة يتعاقد مع ثالث هدافي الدوري التونسي 9 دقيقة | الوطن العربي
ديلي ميل: لايبزج سيحاول إعادة فيرنر من تشيلسي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشستر سيتي يستعد لتحسين عرضه بشأن كوكوريا 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يعلن رحيل حارسه الشاب 35 دقيقة | ميركاتو
مرتضى: أشكر طارق وأبو جبل.. وصفقات الزمالك لن تقل عن مستوى بنشرقي 57 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - روي رانا: أتمنى الاستمرار مع مصر.. وسنستعد لتونس بمواجهة فرق أمريكية 11 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر