ميلان يعلن رحيل حارسه الشاب

أعلن ميلان رحيله حارسه الشاب أليساندرو بليزاري بشكل نهائي إلى بيكسارا.

وجاء بيان النادي اللومباردي:

يعلن نادي ميلان انتقال الحارس أليساندرو بليزاري إلى نادي بيسكارا بشكل دائم.

يود النادي أن يشكر اللاعب على الاحترافية التي أظهرها خلال فترة وجوده ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية.

ولم يعرف بليزاري (22 عاما) سوى ألوان قميص ميلان وحتى الانضمام للفريق الأول في 2016.

ورغم ذلك لم يخض أي مباراة في الدوري الإيطالي.

منذ ذلك الحين أعير إلى تيرنانا وليفورونو وريجينا وليتشي.

وطيلة الإعارات السابقة خاض 54 مباراة في جميع المسابقات وخرج بشباك نظيفة في 4 منها.

وتواجد مع منتخب إيطاليا للشباب في كأس العالم 2017 وساهم في قيادة الأتزوري للمركز الثالث كأفضل إنجاز في تاريخ المنتخب.

كما شارك في يورو 2018 مع إيطاليا تحت 19 وأنهى وصيفا خلف منتخب البرتغال.

كما تواجد في كأس العالم للشباب في 2019 أيضا وأنهى مع المنتخب رابعا.

ويشارك بيسكارا في الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة ويأمل في العودة من جديد للدرجة الثانية بعدما خسر فرصة التأهل في المرحلة الثالثة من الملحق.

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