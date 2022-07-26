كرة سلة - روي رانا: أتمنى الاستمرار مع مصر.. وسنستعد لتونس بمواجهة فرق أمريكية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

روي رانا - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

شدد روي رانا مدرب منتخب مصر لكرة السلة على أن فريقه أصبح يعرف كيفية التعامل مع مباريات تصفيات كأس العالم على الرغم من صعوبتها، كما شدد على رغبته في الاستمرار في منصبه مع منتخب مصر.

وقال رانا في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "ندخل المرحلة المقبلة بعد أن تصدرنا مجموعتنا وفرصنا لن تقل عن المنتخبات التي سنلاقيها وسيكون لدينا حظوظ للتأهل ولكن بكل أكيد الأمر ليس سهلا".

واستمر "مواجهة منتخب تونس على ملعبه؟ الضغط ممكن أن يأتي من جمهور تونس ولكن قد يأتي أيضا إذا كنت تلعب على ملعبك بنوع مختلف من الضغوطات، والمجموعة كلها سيتكون صعبة ويجب أن نكون جاهزين للمواجهات كلها ونحن نعرف ما يجب علينا فعله بعد أن خذنا المرحلة الماضية".

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وتابع "لدينا لاعبين يتدربون في الإسكندرية ونعمل بشكل لا يصدق وسنذهب لمعسكرات لخوض مباريات ودية كثيرة مع فرق أمريكية وسنعود لمصر وسنستعد للمواجهات القادمة في تونس بمباريات ودية كثيرة".

وأضاف "أدهم العيدة يقترب من الحصول على جواز سفره المصري، وهو يتواجد في مصر حاليا لينهي الأعمال الورقية ومتأكد إنه سيكون إضافة كبيرة للمنتخب".

وأردف "استغلال بند السماح بتجنيس لاعب؟ إذا كان اللاعب قد ولد في مصر الموضوع يكون أسهل ولكن لو كان من جنسية أخرى الموضوع يكون أصعب، ونحن نرحب بجميع اللاعبين من الجنسيات المختلفة وفي النهاية سنأخذ القرارات باختيار من سيلعب خلال المعسكرات".

وشدد "الجميع في اتحاد كرة السلة رائعين للغاية ولدينا رغبة أن يكون هناك اتفاق على التجديد وأنا فخور إنني مدرب المنتخب مصر وأتمنى الاستمرار ولدي كل النية في ذلك لأننا في وضع جيد حاليا".

وأكمل "80% أو 90% من المدربين في كرة السلة حاليا يعملون في تدريب الأندية والمنتخبات في وقت واحد ومتأكد إننا سنؤدي بشكل جيد وأمر تدريبي لنادي كيوتو الياباني لن يكون مؤثرا".

وأضاف "الدوري المصري أحد أفضل الدوريات في إفريقيا إن لم يكن الأفضل من حيث المهارة والمدربين الرائعين، وهناك فروق رهيبة بين الفرق الخمسة الكبرى والأصغر لكنها بدأت في الاتساع لأنهم أصحبوا يكتسبون القوة، هو غير معروف عالميا لكنه يتطور بشكل كبير ومن أفضل إثنين أو ثلاثة دوريات داخل القارة".

وأتم "تحدثت مع أنس أسامة ولكنني لا أتدخل في قرارات اللاعبين، أنا المدرب فقط وليس لي شأن بمكان لعب كل لاعب، هو يأخذ قراراته وأنا أعرف أنه شخص محترف ولا أتدخل في عمله ولكن أقوم بدعمه ليكون جاهزا عندما أستدعيه ليلعب مع المنتخب".

وأرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا للاتحاد الدولي للعبة يطلب فيه استضافة المرحلة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها في شهر فبراير من عام 2023.

وكانت مصر قد استضافت المرحلة الثانية من التصفيات والتي أقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقا على الكونغو الديمقراطية التي جاءت في وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، والسنغال التي حلت ثالثا برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم كل من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية (11 نقطة)، في المركز الثاني خلف جنوب السودان (12 نقطة).

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في المرحلة الأخيرة على النحو التالي:

الجمعة 26 أغسطس 2022 ضد تونس

السبت 27 أغسطس 2022 ضد الكاميرون

الأحد 28 أغسطس 2022 ضد جنوب السودان

الجمعة 24 فبراير 2023 ضد تونس

السبت 25 فبراير 2023 ضد الكاميرون

الأحد 26 فبراير 2023 ضد جنوب السودان

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