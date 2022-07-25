حازم: فيتوريا أعجب ببعض اللاعبين في القمة.. وأبلغنا الفريقين بالممر الشرفي قبل المباراة

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بـ كأس مصر 2021 - ممر شرفي للاعبي الأهلي

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن انطباع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن نهائي الكأس بين الزمالك والأهلي قبل أيام.

وقال حازم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فيتوريا كان يعرف معظم لاعبي الأهلي والزمالك في نهائي الكأس والجهاز المعاون له أرسل له جميع أسماء لاعبي الفريقين قبل المباراة".

وأضاف "فيتوريا أعجب بعدد كبير من اللاعبين في مباراة نهائي الكأس وشاهد أيضا الإجهاد على بعض اللاعبين وأخبرته أننا نلعب في ضغط كبير خلال آخر موسمين".

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وواصل "المدرب كان سعيد ببعض اللاعبين الصغار في المباراة مثل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ورد فعله كان إيجابي".

وأردف "هناك شرط في تعاقد اتحاد الكرة مع فيتوريا وهو تأهل منتخب مصر لكأس العالم".

وأشار "فيتوريا يعمل مع مدرب الحارس الذي ضمه في جهاز المنتخب منذ 12 عاما، وهو يعرف جيدا عصام الحضري وقيمته لكنه فضل العمل مع المدرب الذي يعرفه".

وأوضح "كنت قريبا من التعاقد مع وحيد خليلوزيتش في 2018 لتدريب منتخب مصر".

وأفصح "في شهر نوفمبر سيكون هناك مباراة ودية مع أحد المنتخبات العالمية".

وعن الدوري قال: "أتمنى أن يقام الدوري الموسم المقبل بشكل استثنائي من دور واحد وأن توافق الأندية على ذلك من أجل المصلحة العامة وسأطلب ذلك من رابطة الأندية لأن الأندية في النهاية لا توافق على ذلك".

وأتم تصريحاته "فكرة الممر الشرفي في نهائي كأس مصر كانت منذ فترة وأخبرنا بها الأندية قبل المباراة".

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