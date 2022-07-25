كرة يد - دودو يعود للتدريبات للمرة الأولى بعد الإصابة بالرباط الصليبي

عاد أحمد هشام دودو نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق نيم الفرنسي للتدريبات بعد التعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

وغاب دودو عن منتخب مصر في أمم إفريقيا بسبب الإصابة بالرباط الصليبي أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

وخضع دودو للجراحة في باريس بفرنسا قبل أن يخضع لبرنامج علاجي للتأهيل قبل العودة للملاعب.

ونشر حساب النادي صورة لـ دودو أثناء أداء التدريبات في صالة الجيم.

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وكتب دودو عبر حسابه الشخصي وقتها: "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعرضت لقطع في الرباط الصليبي وأغيب لنهاية الموسم".

وتابع "لأكون صريحا، عندما سقطت كنت خائفا جدا، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أي شيء لركبتي وافترضت أنني سأغيب لمدة 3 أسابيع كحد أقصى".

وأضاف دودو "بعد بضعة أيام كشف التقرير الطبي عن إصابتي وغيابي لمدة 6 أشهر أو أكثر، كنت في حالة صدمة ورفض".

وواصل نجم منتخب مصر لليد "أردت التوقف عن استخدام العكاز وقلت لنفسي هذا ليس صحيحا لكن بدأت ببطء في قبول الفكرة".

واختتم "أتمنى وأعلم أنني سأعود أقوى إن شاء الله وأشكر الجميع على رسائلكم الطيبة ودعمكم، وأسعى تحويل هذه الانتكاسة إلى عودة".

يذكر أن منتخب مصر فاز بأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه على حساب كاب فيردي.

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