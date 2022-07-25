خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل إصابة السولية.. ومدة الغياب

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 22:39

كتب : أحمد الخولي

إصابة عمرو السولية مع الأهلي أمام الجونة

أثبتت الأشعة إصابة عمرو السولية لاعب الأهلي بمزق في العضلة الخلفية.

وعلم FilGoal.com أن مدة غياب اللاعب ستصل إلى ستة أسابيع بعد أن خضع لأشعة عقب خروجه مصابا من مباراة الأهلي أمام الجونة أمس الأحد.

وبذلك سيكون موسم السولية قد انتهى مع الأهلي حيث من المنتظر أن تختتم مباريات الدوري المصري بنهاية أغسطس المقبل.

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وسينضم السولية إلى الثنائي حسين الشحات ومحمد شريف في الغياب حتى نهاية الموسم، حيث تعرض الأول لقطع في غضروف الركبة بينما يغيب الثاني بسبب مزق في العضلة الخلفية أيضا.

السولية شارك مع الأهلي هذا الموسم في 30 مباراة بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 51 نقطة من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر مع مباراتين مؤجلتين للأحمر.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة مصر للمقاصة الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

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