الإبقاء على الحرس القديم.. توتنام يجدد عقد مدافعه

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

احتفال سون وهاري كين بهدف توتنام في مرمى بيرنلي

أعلن نادي توتنام تجديد تعاقده مع بن ديفيز لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بن ديفيز

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وجدد المدافع الإنجليزي عقده مع الفريق لمدة 3 أعوام أي حتى صيف 2025.

بن ديفيز انضم إلى توتنام صيف 2014 قادمًا من سوانسي سيتي، ومنذ ذلك الحين شارك في 271 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 22 آخرين.

وخاض بن ديفيز (29 عاما) الموسم الماضي مع توتنام 43 مباراة وقاد الفريق إلى مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

التدعيمات مستمرة

أصبح دجيد سبينس سادس صفقات الديوك تحت قيادة أنطونيو كونتي.

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

ثم انضم البرازيلي ريتشارلسون لتعزيز كتيبة الديوك اللندنية قادما من إيفرتون بعقد يمتد حتى صيف 2027 وبمقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت الصفقة الخامسة للديوك بضم الفرنسي كليمون لونجليه على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من برشلونة الإسباني.

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