مهاجم رين يخضع للكشف الطبي مع بايرن

خضع ماتيس تيل مهاجم رين الفرنسي للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا لضمه هذا الصيف.

ووصل المهاجم الفرنسي إلى ميونيخ صباح الإثنين بعد توصل بايرن لاتفاق مع رين على انتقاله.

وذهب تيل مباشرة للخضوع إلى الكشف الطبي، قبل التوقيع على العقود.

اللاعب البالغ من العمر 17 عاما نشر رسالة وداع لناديه الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام أعلن فيها الرحيل رسميا.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البافاري عن الصفقة خلال ساعات.

وتشير تقارير عديدة إلى أن بايرن سيتعاقد مع تيل حتى صيف 2027.

الصفقة ستكلف بايرن نحو 40 مليون يورو تشمل الحوافز، حسب التقارير.

سيكون المهاجم الفرنسي خامس صفقات بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس وزميله نصير مزراوي في صفقة انتقال حر وماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس.

ويلعب تيل في صفوف رين منذ الـ12 من عمره.

وظهر اللاعب الشاب في صفوف الفريق الأول لرين في 10 مباريات الموسم الماضي.

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