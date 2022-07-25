مهاجم رين يخضع للكشف الطبي مع بايرن

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

خضع ماتيس تيل مهاجم رين الفرنسي للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا لضمه هذا الصيف.

ووصل المهاجم الفرنسي إلى ميونيخ صباح الإثنين بعد توصل بايرن لاتفاق مع رين على انتقاله.

وذهب تيل مباشرة للخضوع إلى الكشف الطبي، قبل التوقيع على العقود.

أخبار متعلقة
أوسيمين: انتقالي للدوري الإنجليزي مجرد شائعات.. وأتمنى أن اقترب مما حققه دروجبا لا جازيتا ديلو سبورت: رئيس روما يتدخل لإتمام صفقة فينالدوم سبورت: تشافي طلب من لابورتا التعاقد مع ميسي تحت أدخنة البركان.. مباراة تستمر بشكل طبيعي في اليابان

اللاعب البالغ من العمر 17 عاما نشر رسالة وداع لناديه الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام أعلن فيها الرحيل رسميا.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البافاري عن الصفقة خلال ساعات.

وتشير تقارير عديدة إلى أن بايرن سيتعاقد مع تيل حتى صيف 2027.

الصفقة ستكلف بايرن نحو 40 مليون يورو تشمل الحوافز، حسب التقارير.

سيكون المهاجم الفرنسي خامس صفقات بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس وزميله نصير مزراوي في صفقة انتقال حر وماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس.

ويلعب تيل في صفوف رين منذ الـ12 من عمره.

وظهر اللاعب الشاب في صفوف الفريق الأول لرين في 10 مباريات الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

قطار الزمالك لا يتوقف

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ

موعد مباراة الزمالك أمام فيوتشر

تصريح مثير من طارق حامد بعد الانضمام لاتحاد جدة

هدف ربيعة في أبرز أرقام مباراة الأهلي

بايرن ميونيخ ماتيس تيل رين
نرشح لكم
بذكريات مورينيو.. كاييخون ينضم إلى غرناطة للعمل مع كارانكا لا جازيتا ديلو سبورت: رئيس روما يتدخل لإتمام صفقة فينالدوم سبورت: تشافي طلب من لابورتا التعاقد مع ميسي بالفيديو - اتحاد جدة يعلن تعاقده مع طارق حامد سكاي: المجبري يقترب من الرحيل عن يونايتد معارا النصر يواصل صفقاته العالمية ويضم لويز جوستافو لاعب الأهلي السابق.. محمد رزق إلى الإنتاج الحربي جناح سرقسطة السابق.. أسوان يعلن صفقته الرابعة
أخر الأخبار
بذكريات مورينيو.. كاييخون ينضم إلى غرناطة للعمل مع كارانكا 14 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس اتحاد جدة: طارق حامد لاعب برتبة محارب 20 دقيقة | المحترفون
رومانو: فابريجاس ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند: جوارديولا مجنون.. وسعيد بتحقيق فوزي الأول على بايرن ميونيخ 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم رين يخضع للكشف الطبي مع بايرن 39 دقيقة | ميركاتو
أوسيمين: انتقالي للدوري الإنجليزي مجرد شائعات.. وأتمنى أن اقترب مما حققه دروجبا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى الدرجة الثانية.. مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم مع طامية ساعة | الكرة المصرية
لا جازيتا ديلو سبورت: رئيس روما يتدخل لإتمام صفقة فينالدوم ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر