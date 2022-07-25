أوسيمين: انتقالي للدوري الإنجليزي مجرد شائعات.. وأتمنى أن اقترب مما حققه دروجبا

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

نفى فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي انتقاله إلى الدوري الإنجليزي موضحا أنها مجرد شائعات تحدث في سوق الانتقالات.

وتألق أوسيمين -23 عاما- مع نابولي الموسم الماضي تحت قيادة لوسيانو سباليتي بتسجيل 18 هدفا في 32 مباراة خاضهم في كل المسابقات.

وارتبط اسم أوسيمين بالرحيل عن نابولي وأكثر من نادي في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

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وقال أوسيمين في حوار مطول مع كوريير ديلو سبورت: "مررت بلحظات صعبة للغاية ولكن نابولي كان دائما قريبا مني وهذا أحد أسباب وجودي هنا، أنا سعيد في مدينة جميلة ونادي رائع".

وأضاف "نابولي واحدة من أفضل الأماكن للعب كرة القدم، مارادونا لعب هنا، وهو الأفضل على الإطلاق واعتبره امتيازا وشرفا للعب في الملعب الذي يحمل اسمه".

وشدد المهاجم النيجيري "كنا قريبين جدا جدا من الدوري الإيطالي، بذلنا قصارى جهدنا ولكن هذه هي كرة القدم، كان ولا يزال حلما وسنحاول مرة أخرى، لكن دوري الأبطال كان أيضا حلما وحققناه".

وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 79 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ميلان بطل المسابقة.

وتابع أوسيمين "قلة من الناس يعتقدون أننا سنكون قادرين على المنافسة في الدوري، احترم ذلك الرأي وأعتقد أننا سنكون أفضل بكثير من الموسم الماضي".

وبالحديث عن الموسم المقبل أوضح "يوفنتوس تحسن كثيرا بضم أنخل دي ماريا وبول بوجبا، إنتر أيضا استعاد روميلو لوكاكو، وروما ضم باولو ديبالا، لكننا أيضا قمنا بتعاقدات كبيرة".

وبسؤاله عن حقيقة اقترابه من الدوري الإنجليزي كشف "أنا في نابولي ولدي احترام كبير للنادي، هي مجرد شائعات في سوق الانتقالات، سعيد هنا ولدي علاقات وثيقة".

وأضاف أوسيمين "سباليتي مدرب كبير ويحاول تحفيزي كل يوم ويجعلني استفيد إلى أقصى حد ممكن، أعتقد أنه المدرب المثالي لي في هذه المرحلة".

أما عن أفضل المهاجمين في الدوري فقال: "إيموبيلي هو مهاجمي الإيطالي المفضل، أحبه كثيرا، هنالك أيضا فلاهوفيتش قوي جدا أيضا بالإضافة إلى لوكاكو ولاوتارو".

وأخيرا بالحديث عن مثله الأعلى شدد أوسيمين "دروجبا هو مثلي الأعلى ومصدر إلهامي، يدفعني دائما لأن أصبح ما أنا عليه اليوم".

وتابع "أتمنى أن اقترب مما حققه يوما ما".

واختتم فيكتور أوسيمين تصريحاته "في الفترة الحالية هاري كين أيضا يلهمني كثيرا، وهناك الكثير من المهاجمين الذين أحبهم ويمكنني تعلم شيء منهم".

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