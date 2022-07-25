لا جازيتا ديلو سبورت: رئيس روما يتدخل لإتمام صفقة فينالدوم

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

هولندا - مقدونيا - فينالدوم

انضم دان فريدكين رئيس نادي روما إلى مفاوضات ضم جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وبدأ روما مفاوضاته لضم لاعب الوسط الهولندي منذ فترة وتدخل دان فريدكين من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن تدخل فريدكين في المفاوضات من أجل إتمام الصفقة بشكل أسرع خاصة وأنه صديق لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

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وأشار التقرير إلى حرص الطرفين على إتمام صفقة انتقال فينالدوم إلى روما.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع ما يقرب من نصف أجر فينالدوم من أجل تسهيل انتقال اللاعب إلى روما.

ويسعى روما لإتمام الصفقة سريعا في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي.

وانضم فينالدوم إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادما في صفقة انتقال حر من ليفربول.

وخاض فينالدوم مع سان جيرمان 38 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو في وقت سابق أن مورينيو تواصل هاتفيا مع اللاعب الهولندي من أجل انضمامه إلى روما.

وينوي فينالدوم تخفيض راتبه من أجل إتمام الصفقة والانتقال إلى فريق روما.

ونجح روما في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس.

وشارك الأرجنتيني مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

اللاعب صاحب الـ 28 عاما هو الصفقة الرابعة لروما خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك.

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