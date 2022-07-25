أمير مرتضى: حققنا الفوز في توقيت مهم.. والمنافسة على الدوري صعبة ومستمرة للنهاية

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

هدف سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام سموحة

أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بتحقيق الفريق الفوز على سموحة.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

وواصل الزمالك تصدره لمسابقة الدوري برصيد 60 نقطة بعد خوض 26 مباراة.

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وقال أمير مرتضى عبر موقع الزمالك الرسمي: "حققنا فوزا مهما أمام فريق محترم وفي توقيت مهم جدا، عبد الحميد بسيوني مدير فني كبير".

وأضاف "مباراة سموحة جاءت بعد التتويج بكأس الموسم الماضي ولم يكن هنام فاصل زمني كبير وهدفنا كان فصل اللاعبين عن أجواء الفوز".

وكشف أمير مرتضى "سعينا لتجهيز اللاعبين الذين سيقومون بتعويض غياب أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم".

وتابع "المنافسة صعبة وستستمر حتى النهاية، علينا ألا نركز على تعثر المنافس ولدينا 8 مباريات وتركيزنا على الفوز".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته "طارق حامد لاعب كبير وقدم الكثير للزمالك، رحيله أمر طبيعي لأنها سنة الحياة وأتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة مساء الخميس أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

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