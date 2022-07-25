أسامة نبيه: ما تبقى من الدوري مباريات كؤوس

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

الزمالك - مرتضى منصور - فيريرا - أسامة نبيه

أبدى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك سعادته بالفوز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال نبيه في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي بعد المباراة: "كل مباريات الدوري بالنسبة لنا مباريات كؤوس".

وأضاف "الوقت كان ضيقا بين الفوز بكأس مصر للموسم الماضي وبين مباراة اليوم".

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وأوضح "الجهاز الفني نجح في الإغلاق على اللاعبين والتركيز في المباراة لأننا لدينا أهداف نسعى لتحقيقها".

وفيما يخص الغيابات قال نبيه: "الفريق بدأ الموسم بغيابات وعدم إبرام صفقات جديدة، والجهاز الفني يعمل بالمجموعة الموجودة ونحقق هدفنا خطوة تلو الأخرى".

وفاز الزمالك على سموحة بهدفي أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة من 26 مباراة على صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز، و9 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

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