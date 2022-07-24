الكومي لـ في الجول: وقف القيد غير قانوني وسنواجهه بطريقتين

أبدى يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي حزنه عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بذلت كل ما في وسعي منذ أن توليت رئاسة الإسماعيلي في ظروف صعبة".

وأضاف "كلما نتقدم خطوة للأمام يحدث شيء ما يعيدنا إلى الوراء".

وأوضح "الفريق لم يكن جيدا اليوم، وبيراميدز فريق قوي للغاية مدجج بالنجوم".

وتابع "مسألة إيقاف القيد أيضا ضربة قوية لنا. أنا واثق من عدم قانونية هذا القرار ولكن سنحاول فعل كل ما بوسعنا، سواء في الطريق القانوني أو الودي".

ونفى الكومي إمكانية تغيير القيادة الفنية للفريق إثر الهزيمة الثقيلة قائلا: "حمزة الجمل مستمر مع الفريق بصورة طبيعية".

وتعرض الإسماعيلي لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف القيد لـ 3 فترات انتقالات على خلفية قضية مستحقات لسعد الجزيري.

أيضا يواجه الدراويش شكوى مهاجمه السابق ولاعب بيراميدز الحالي فخر الدين بن يوسف أمام فيفا بخصوص مستحقاته.

الخسارة الأخيرة أوقفت انتصارات الإسماعيلي بعد آخر فوزين على سموحة (1-0) وفيوتشر (2-1)، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر بـ 26 نقطة من 25 مباراة.

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