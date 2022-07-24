تحت أدخنة البركان.. مباراة تستمر بشكل طبيعي في اليابان

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الياباني، مشهدًا عجيبًا وغير مألوف في عالم كرة القدم.

مباراة الجولة 18 من المسابقة بين كاجوشيما يونايتد فانراوري هاتشينوهي، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، لكن ذلك لم يكن أهم ما في الأمر.

بالقرب من ملعب شيرانامي، في جزيرة كيوشو، اندلع لهب بركان ساكوراجيما خلال الأيام الماضية.

وانتشرت لقطات على موقع التواصل للمباراة تُلعَب بشكل طبيعي رغم ظهور أدخنة البركان واضحة في العنان.

ولم يتوقف اللعب، ولم يظهر الهلع على الجماهير، ولُعبَت المباراة لنهايتها دون مشاكل.

Over in Japan they played the whole match with the #Sakurajima volcano erupting the background because football is life pic.twitter.com/kSYQTOkuiO — Imani W ♥️⚽️🔴🟢⚫️ (@imanilfc) July 24, 2022

وعرفت جزيرة جزيرة كيوشو اليابانية حالة طوارئ خلال الأيام الماضية، مما تسبب في عمليات إجلال بالمنطقة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حالة التأهب القصوى من الدرجة الخامسة.

ووفقًا لهيئة الفضاء الدولية "ناسا"، فإن بركان ساكوراجيما هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في الجزر اليابانية وقد انفجر عدة مرات على مدار العقود الماضية.

اقرأ أيضا:

قطار الزمالك لا يتوقف

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ

موعد مباراة الزمالك أمام فيوتشر

تصريح مثير من طارق حامد بعد الانضمام لاتحاد جدة

هدف ربيعة في أبرز أرقام مباراة الأهلي