تحت أدخنة البركان.. مباراة تستمر بشكل طبيعي في اليابان

الأحد، 24 يوليه 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

بركان اليابان

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الياباني، مشهدًا عجيبًا وغير مألوف في عالم كرة القدم.

مباراة الجولة 18 من المسابقة بين كاجوشيما يونايتد فانراوري هاتشينوهي، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، لكن ذلك لم يكن أهم ما في الأمر.

بالقرب من ملعب شيرانامي، في جزيرة كيوشو، اندلع لهب بركان ساكوراجيما خلال الأيام الماضية.

وانتشرت لقطات على موقع التواصل للمباراة تُلعَب بشكل طبيعي رغم ظهور أدخنة البركان واضحة في العنان.

ولم يتوقف اللعب، ولم يظهر الهلع على الجماهير، ولُعبَت المباراة لنهايتها دون مشاكل.

وعرفت جزيرة جزيرة كيوشو اليابانية حالة طوارئ خلال الأيام الماضية، مما تسبب في عمليات إجلال بالمنطقة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حالة التأهب القصوى من الدرجة الخامسة.

ووفقًا لهيئة الفضاء الدولية "ناسا"، فإن بركان ساكوراجيما هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في الجزر اليابانية وقد انفجر عدة مرات على مدار العقود الماضية.

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