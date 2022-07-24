كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل

الأحد، 24 يوليه 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

عمان - الصومال

فاز منتخب عُمان على نظيره الصومالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة لكأس العرب تحت 20 عامًا.

وسجّل سلطان المرزوق هدف عمان الأول في الدقيقة 21، فيما أضاف علي البلوشي ثاني الأهداف في الوقت بدل الضائع للقاء.

لتحصد عُمان أول 3 نقاط، فيما ظل رصيد الصومال سلبيًا دون نقاط.

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وتحتل عمان المركز الثاني في المجموعة خلف مصر صاحبة النقاط الثلاث أيضًا.

وفازت مصر على عمان بهدفٍ دون رد في الجولة الأولى لتتصدر المجموعة حاليًا بالمواجهات المباشرة.

وتلتقي مصر بـ الصومال في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء، بينما أنهت عمان مباراتيها في الدور الأول.

موقف مصر

يتأهل إلى ربع النهائي متصدرو المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل منتخبين صاحبي مركز ثانٍ.

وسيكون الفوز أكثر من كافٍ لـ مصر لتصدر مجموعتها بـ 6 نقاط والعبور إلى الدور الثاني دون حسابات.

كما يكفي مصر التعادل والوصول إلى 4 نقاط والتفوق على عمان التي تمتلك 3 نقاط.

لكن لو خسرت مصر فستشهد المجموعة تعقيدات هائلة، إذ سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف بين المنتخبات الثلاثة بعد تعادلها جميعًا في النقاط.

وتمتلك مصر حاليًا فارق أهداف +1، وهو نفس فارق أهداف عمان، بينما فارق أهداف الصومال هو -2.

خسارة مصر بأقل نتيجة ستجعل فارق أهدافها 0، وبالتالي قفز عمان إلى الصدارة، ووقتها ستنتظر مصر نتائج المجموعات الأخرى.

وداعًا لبنان

وفاز منتخب ليبيا على نظيره اللبناني بهدفين دون رد في مدينة أبها ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل محمد عادل وعبد الميسر بشينه هدفي ليبيا في مباراتها الأولى بالبطولة.

وبذلك ودع لبنان المنافسات رسميًا، إذ كان قد خسر في الجولة الأولى أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد.د

وتمتلك ليبيا 3 نقاط بالتساوي مع الجزائر، ويلتقي المنتخبان في الجولة الثالثة لتحديد المتصدر وبطاقة التأهل المباشر.

ويكفي ليبيا التعادل إذ يمتلك فارق أهداف +2، في مقابل +1 لـ الجزائر.

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