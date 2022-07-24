لا يتوقف عن التأثير.. زيزو هداف الدوري يشارك في أهداف الزمالك للمباراة السادسة تواليا

الأحد، 24 يوليه 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام سموحة

واصل أحمد سيد زيزو تألقه مع الزمالك بالتسجيل أمام سموحة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ورفع زيزو رصيده من الأهداف للرقم 13 ليفك الشراكة مع مروان حمدي مهاجم سموحة وكريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

وشارك هداف الدوري في أهداف الزمالك للمباراة السادسة على التوالي في جميع المسابقات.

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زيزو سجل هدفا وصنع آخر أمام الأهلي في نهائي الكأس، وصنع الهدف الأول لبنشرقي أمام غزل المحلة، وصنع هدف مباراة المقاولون العرب الوحيد لحسام عبد المجيد، وسجل الهدف الثالث أمام سيراميكا كليوباترا، وصنع الهدف الأول لسيف الدين الجزيري أمام البنك الأهلي.

وتعود آخر مباراة لم يشارك فيها زيزو مع الزمالك بالتسجيل أو الصناعة إلى مواجهة الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل ابن الـ26 عاما 14 هدفا وصنع 11 آخرين في 30 مباراة مع الزمالك حتى الآن.

زيزو انتقل للزمالك في 2019، ليسجل 34 هدفا ويصنع 28 آخرين في 141 مباراة.

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