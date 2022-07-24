مؤتمر سواريش: لا يمكننا التدرب قبل المباريات.. هذا غير موجود في أي مكان حول العالم

شدد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي على أنه يرغب في تقديم الأفضل ولكن الواقع صعب للغاية مع ضغط المباريات.

الأهلي فاز على الجونة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشكر اللاعبين، كانت أيام صعبة علينا جميعا وكان من الواضح اليوم أن اللاعبين يلعبون في ظروف قاسية".

وأضاف "جدول المباريات صعب للغاية، تعرضنا لثلاث إصابات اليوم فمن يتحمل ذلك؟ أتحمل مسؤولية الخسارة أمام بيراميدز والزمالك ولكن من يتحمل مسؤولية الإصابات؟".

وأردف "كيف يتم وضع الجدول للعب كل ثلاثة أيام مباراة دون راحة لمدة أربع سنوات؟ هذا لا يحدث في العالم والمنتخب سوف يتأثر كذلك، أتقبل الانتقادات وأتحملها ولكن اللاعبين غير قادرين على تحمل الضغط البدني".

وواصل "نحن لا نتدرب وإنما فقط نقوم بعملية استشفاء، عندما أتعرض للانتقادات فيجب التفكير بذلك الأمر أيضا ولابد من الدفاع عن اللاعبين لأن ما يحدث فوق طاقة البشر".

وتابع "من البداية حذرت من الإصابات وكان تحذيري صحيحا، أخشى من إصابات جديدة في المباريات القادمة".

واستكمل "الأهلي ناد كبير، هنا لابد من الفوز أو الفوز. الكل لديه نفس المفهوم، ضاع منا لقب مهم ولكن أمامنا مباريات عديدة ونرغب في استكمال المنافسة".

واستطرد "لا وقت لإصلاح الأخطاء ولدينا إصابات في الأجنحة ولابد أن نقاتل من أجل الفوز، لدينا ثلاثة أيام فقط قبل مباراة مصر للمقاصة ويجب أن نستعد لها".

واستكمل "لا أنظر إلى سن أي لاعب، من 18 إلى 38 عاما فهذا ليس المعيار، القدرة على تقديم الأداء المطلوب فقط هي معياري الوحيد. لن أشرك أي لاعب غير قادر على تمثيل الأهلي، الأكثر جاهزية فقط هو من سيشارك".

وتابع "غيرنا أسلوب اللعب لأننا لا نملك الوقت ولا الأجنحة، وضعت أظهرة الجنب على الأطراف واستخدمت لاعبي الوسط الأفضل حسب الإمكانيات المتاحة من أجل الفوز".

وأتم "لم نكن موفقين هجوميا في الشوط الأول لكن من الصعب أن نقدم أداء أفضل في وسط هذه الظروف، أنا المدرب وأنا المسؤول عن هذا الشوط الضعيف. بين الشوطين تحدثنا لاستعادة الثقة وبفضل اللاعبين ظهرنا بشكل أفضل. أتفهم ما يطلبه الجمهور وأشكركهم على دعمهم طوال المباراة، غير سعيد بهذا المستوى وأتمنى الأفضل ولكن الواقع صعب للغاية".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.













































































































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