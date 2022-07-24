طلعت يوسف: فعلت بعد مباراة الأهلي شيئا لا أفعله مع اللاعبين

يرى طلعت يوسف المدير الفني لـ الجونة، أن الهزيمة أمام الأهلي كانت منطقية.

الأهلي تغلّب على الجونة بهدفين دون رد في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 26 للدوري المصري.

وصرّح يوسف بعد اللقاء: "الأهلي قادم من ظروف سيئة ولديه دوافع".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "النتيجة في حجمها الطبيعي وفقًا لفارق الإمكانيات".

وأشار: "لعبنا بتماسك دفاعي واعتمدنا على الهجمات المرتدة. خلال الشوط الأول لم يهددنا الأهلي، ولكن في الشوط الثاني ظهرنا مجهدين".

وتابع: "لعبنا بواقعية، من الصعب أن نفتح الملعب أمام الأهلي بقدراتنا الحالية، استقبلنا هدفين من ضربات ثابتة، وأشكر اللاعبين".

وأكمل: "القادم أهم، تنتظرنا مواجهات مباشرة مع الإسماعيلي وغيره، ثقتي كبيرة في اللاعب على أداء المطلوب منهم".

وأتم: "مانشستر سيتي يلعب بطريقة 3-4-3 وهي هجومية بحتة في المقام الأول، أسلوب الخصم ومواجهة الأهلي تحدد طريقة التعامل. الأهلي لم يتعبني ولم يريحني".

كما تحدث طلعت يوسف عبر أون تايم سبورتس: "لو تعادلنا لكان مكسبًا. الغيابات مؤثرة ولكنها ليست السبب الرئيسي للهزيمة".

وأضاف: "تلقينا الهدفين من ركلات ثابتة، ورغم قلة فرصنا لكنها كانت حادة للغاية".

وأتم: "بعد المباراة دخلت غرفة خلع الملابس وصافحت اللاعبين لاعبًا لاعبًا، لا أفعل ذلك عادةً، لكني تحدثت معهم لـ 5 دقائق وأخبرتهم أن لا مشكلة ولدينا تدريب غدًا ونتطلع لمواجهة الإسماعيلي".













































































































وسجل هدفي الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 71 ثم علي معلول في الدقيقة 77.

الأهلي نجح في تحقيق أول فوز له على الجونة بعد ثلاث تعادلات متتالية في الدوري وتعادل رابع في كأس الرابطة، حيث يرجع آخر فوز للأحمر إلى 26 أغسطس 2020 عن طريق مروان محسن.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الـ13.

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